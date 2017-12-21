أكد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود أن الأمن هو الأساس لعملية الاستقرار والتنمية، لافتا إلى أن أمن الكويت كل لا يتجزأ وحماية أمن المجتمع واجب وطني على كل محب مخلص لهذا الوطن الغالي، مشيرا إلى أن المحافظات بشكل عام ستظل عونا ودعما من أجل الارتقاء بمستوى الأداء الأمني من أجل تعزيز الثقة بين المواطن ورجل الأمن.

وأعرب المحافظ، خلال مشاركته احتفال مديرية الأمن بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري وعدد من الوكلاء المساعدين وكبار القيادات بوزارة الداخلية، عن بالغ شكره وامتنانه على الجهود المبذولة من جميع القطاعات الأمنية، متوجها بالشكر الى وزارة الداخلية وكل القوى الأمنية على الجهود الكبيرة التي يبذلونها لتأمين الأمن والأمان ولحماية الاستقرار في مختلف أرجاء الدولة.

وفي نهاية الاحتفال قدم المحافظ درعا تذكارية تقديرا لجهود رجال الداخلية وعملهم الدؤوب، ودورهم الذي يقومون به في ظل كل الظروف والمعطيات للحفاظ على أمن الكويت.