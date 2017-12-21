ثمن رئيس فريق الجودة الهندسية م.خالد العتيبي الاقتراح الذي تقدم به عضو مجلس الأمة د.محمد الحويلة لإنشاء هيئة رقابية مستقلة تشرف على جودة تنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية ومنحها اختصاصات المراقبة والاستلام لتلافي ما يحدث من بعض الجهات الحكومية التي اصبحت غير قادرة على مواكبة تطور الأعمال بالسرعة والدقة المطلوبة وهو ما أنتج لنا بنية تحتية متهالكة ومشاريع حديثة الإنجاز تحتاج إلى صيانة وذلك بسبب الأهمال في التنفيذ والإشراف.

وبهذا الخصوص، قال م.خالد العتيبي انه يجب على جميع الجهود أن تتضافر لعدم تكرار أخطاء الماضي وعدم السماح لبعض المقاولين الدخلاء على مجال الإنشاء والتنفيذ باستغلال تلك الثقة التي تقدمها لهم الجهات الحكومية لدفع عجلة التنمية، حيث ان شركات المقاولات الكويتية أو الدولية كانت ومازالت شريكا لهذا الوطن في البناء والإنشاء والتعمير سواء منذ بداية النهضة الكويتية المعمارية.

كما طالب اعضاء مجلس الأمة والوزراء بالدفع لإقرار هذا المقترح برغبة في أسرع وقت لتحويله إلى حقيقة على أرض الواقع خصوصا والكويت تقف على أعتاب قفزة تنموية عملاقة سواء من خلال مشروع تطوير الجزر أو طريق الحرير أو حتى التوسع العمراني الحالي في شمال البلاد وجنوبها وذلك ليتمكن الجميع من قطف ثمار إقرار هيئة رقابة جودة المشاريع التنموية والتي سبق أن طالبنا بها مرارا وتكرارا والتي تهدف إلى انجاز المشاريع التنموية وفق المعايير المطلوبة وفي جدولها الزمني المعتمد وبالتكلفة التعاقدية دون الحاجة إلى أوامر تغييرية تؤدي إلى مزيد من استنزاف ميزانية الدولة.