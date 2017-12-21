العنزي: أعداد المشاركين في المزاد فاقت التوقعات

بناء على توجيهات مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي، نظمت الإدارة العامة للجمارك مزادا علنيا برئاسة علي العنزي رئيس لجنة البيع، بمقر «بيت المال» في منطقة الصليبية، باعت خلاله 9 حاويات من الحديد المسلح (20 قدما) بوزن صافي 226 طنا تقريبا بقيمة إجمالية قدرها 22.200 ألف دينار.

وقال العنزي انه بناء على توجيهات وتعليمات المستشار جمال الجلاوي تم تنظيم المزاد بمقر «بيت المال»، وشهد إقبالا كبيرا من المهتمين والتجار، مشيرا إلى أن أعداد المشاركين في المزاد فاقت التوقعات مقارنة بنظيراتها في المزادات الأخرى التي تم تنظيمها في السنوات السابقة.

وأوضح العنزي أنه تم بيع 9 حاويات من الحديد المسلح (20 قدما) بوزن صافي 226 طن تقريبا، بقيمة إجمالية قدرها 22.200 الف دينار

وأشار إلى أنه تم ضبط هذه الكمية أثناء محاولة تهريبها إلى خارج البلاد، مؤكدا أن القانون الكويتي يمنع تصدير الحديد إلى خارج البلاد طالما السوق المحلي في احتياج إليه، مشددا في الوقت نفسه على أن هناك بعض البضائع لابد أن تحصل على إفراجات من جهات الاختصاص وموافقات رسمية قبل إجراء المزاد عليها، مضيفا أنه ليس كل شيء يباع في المزاد فهناك بعض البضائع المصادرة تكون غير صالحة أو منتهية الصلاحية أو ممنوعة فتقوم اللجنة المختصة بالجمارك بإتلافها.

وأكد حرص المستشار الجلاوي على تطبيق اقصى حد من الشفافية والوضوح في كل الخطوات التي اتخذت في المزاد العلني بجميع مراحله التمهيدية والنهائية.

وأشار إلى أن الإعلان عن إجراء المزاد تم بشفافية وبإجراءات قانونية محددة مسبقا، ووفقا للقوانين واللوائح المنظمة للسياسة الجمركية لبيع البضائع بالمزاد العلني، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن موعد ومكان المزاد عبر الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) والموقع الرسمي للجمارك ومواقع التواصل الاجتماعي والشاشات الإعلانية بكل الإدارات لمدة تصل إلى 8 أيام، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين، مضيفا أنه لأول مرة يتم الإعلان بهذه الصورة والتفاعل عن بيع في المزاد العلني للجمارك بخلاف ما جرت عليه العادة في السنوات السابقة.