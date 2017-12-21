حنان عبدالمعبود

قامت الإدارة العامة للإطفاء صباح أمس بإجراء تمرين عملي في مبنى المستشفى الاميري، قسم العلاج الطبيعي، بمشاركة مركز إطفاء الهلالي والإنقاذ الفني، وتضمنت الإجراءات تنفيذ سيناريو التمرين العملي على وجود حريق في الدور الأرضي في احدى غرف العلاج الطبيعي والذي نتج عنه انتشار الدخان في ممرات المستشفى وحجز مجموعة من المرضى داخل الغرف الخاصة بهم.

وعلى أثره تم إخلاء المبنى على الفور وإنقاذ المصابين وتسليمهم إلى الطوارئ الطبية وبعدها بدأت عملية مكافحة الحريق الذي استغرق ٢٠ دقيقة وهي مدة التمرين منذ بدء البلاغ.

وأفاد القائمون على التمرين بأن الهدف الذي تسعى الإدارة العامة للإطفاء للوصول إليه هو تطبيق التعاون العملي المشترك في الحوادث والكوارث تنفيذا لإقامة التمارين العملية لإدارة الحوادث والكوارث في الأماكن والمباني ذات الطبيعة الخاصة. موضحين ان التمارين العملية تشرك الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة في مواجهة مسؤوليتها تجاه حماية ووقاية مبانيها من الحوادث وتهدف الى تدريب العاملين في المباني على التصرف السليم في الحوادث لكي يصبحوا قادرين على التعامل مع معدات الإطفاء بالمبنى. من جهة أخرى، تسعى التمارين العملية الى رفع كفاءة أداء رجال الإطفاء.

وقد أشرف على التمرين رئيس مركز إطفاء الهلالي المقدم بشار النافع، ورئيس قسم (ب) المقدم عبدالعزيز النعيمي، ومن قطاع الوقاية رئيس قسم التفتيش المقدم خالد الدويلة، والرائد خالد المعيوف، كما حضر مدير مستشفى الاميري د.علي العلندا ونائب المدير د.انور الراشد ورئيس قسم التدريب والاصابات د.رائد علي سيد هاشم ود.معصومة العلي. وتواجد بالتمرين رجال الداخلية والطوارئ الطبية.