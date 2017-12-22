مكتبتي أميرة الجزيرة

القصة مليئة بالتشويق وحس المغامرة مع عدم نسيان الهدف الأساسي وهي تشجيع الطفل على القراءة والمطالعة، بحيث تصبح لغته الأم قوية التعبير والإنشاء الأدبي، وهي تراعي أيضا المغزى التربوي لكتابة النص، بحيث يتعلم الطفل مبادئ الشجاعة والصدق والنزاهة من خلال قراءته لكتاباتها. هذه القصة للكاتبة ماغي داود، وقد لاقت رواجا لجمال النص وروعة الرسوم. الكاتبة تأخذك الى عالم كبير من الخيال، تجعلك تشعر بأنك مغامرا شجاعا ووفيا، وكأنك بذلك تكون بطل القصة بكل معانيها. الحطاب والشجرة

تتكلم هذه القصة عن حطاب فقير يعيش مع زوجته وأولاده الستة في بيت متواضع صغير. هذا الحطاب أراد أن يجمع الحطب من أجل تدفئة عائلته الكبيرة، لكن المغامرات التي واجهها في قطعه للأشجار أحدثت له مشاكل كثيرة مع شجرة عملاقة كانت تعيش وسط غابة مليئة وسعيدة بحيواناتها وأشجارها الخضراء. منعت الشجرة هذا الحطاب من قطع الأخشاب، مما جعله يحارب ولكنه لم يربح المعركة ضد هذه الشجرة التي واجهته بكل ما أوتيت من قوة، مما جعله يخسر، لكن الشجرة أبت إلا أن تكون عاطفية وأشفقت عليه واتفقت معه على عدم قطع الأشجار مقابل إعطائه نعما أخرى يستطيع العيش منها هو وعائلته الكبيرة. فتاة الغابة الخضراء

القصة تتكلم عن فتاة صغيرة اسمها شادية تعيش مع جدتها في منزل متواضع جميل وسط غابة خضراء غناء، تحيطها السعادة من كل جوانبها. شادية تحب غابتها كثيرا وتزورها يوميا لتلتقي بأصدقائها الطيور والأشجار والحيوانات المختلفة، وفي يوم يفاجئها رجل عجوز ويقول لها إن الغابة ستتعرض لتحديات كبيرة.. تقرر شادية محاربة هذه التحديات والصعاب وتنتصر بالنهاية وذلك بسبب محبتها وعشقها لتلك الغابة الصديقة التي لا يمكنها التخلي عنها. ملكة الأمواج

القصة تتكلم عن فتاة تعيش مع جدها في منزل صيفي رائع على الشاطئ الذهبي.تكتشف بأن للشاطئ صلة عميقة مع المحيط الأزرق.. وهذا السر اكتشفته خلال خوضها لمسابقة بحرية نظمها أصدقاء الشاطئ. سر ظهر فجأة على شعرها الأشقر الذهبي الرائع، وتحول الى مغامرات شيقة تعيشها عمق هذا المحيط الذي تكتشف به أسرار أعمق من التي اكتشفتها لتوها. القصة تحملك الى كشف أسرار المحيطات الزرقاء والبحار التي تحيط بنا عبر خيال أدبي عميق عاشته الكاتبة في قصتها الجميلة. شيري الفتاة ذات الخصلة البيضاء

هذه القصة تعتمد على أحداث حقيقية حصلت مع فتاة صغيرة اسمها شيري.تتكلم هذه القصة عن فتاة صغيرة تعيش مع والديها بحب يكتنف العائلة، لكن الفتاة الصغيرة كانت تسأل نفسها لم لديها خصلة بيضاء في شعرها، مما جعلها تتعرض لكثير من الأسئلة الحرجة بين أصدقائها الى أن ظهرت العرافة الطيبة وشرحت لها المغزى الحقيقي من وجود تلك الخصلة البيضاء.تشعر الفتاة الصغيرة بالسعادة لمعرفة هذا الأمر الذي كان يحرجها وشكرت الله على نعمه الكثيرة. هذه القصة تعالج المشاكل النفسية التي تواجه الأطفال في صغرهم ومن أهمها موضوع الوحمة. ولقد ألقت الكاتبة ماغي داود الضـــــوء على هذا الموضوع النفســـــي المهم لكي يتقبل الأطفال الذين يعانون في حياتهم الاجتماعية هذا النوع من المشكلات.

الصغار بنائي متعة التحدي إعداد: د.طارق البكري تحدثنا مرارا عن القراءة وأهميتها، وفي هذا اليوم يسرني أن أقدم لهم تجربة جميلة شاهدتها بنفسي في مدرسة القادسية المتوسطة للبنات أوحت لي بكثير من الأفكار أحببت اليوم أيها الأصدقاء أن أنقلها إليكم لأن ميزتها أنها قراءة قائمة على التحدي.

والتحدي أيها الأحبة هو العامل الرئيسي الذي يصنع المعجزات والكثير من الإبداعات التي لم تكن لتظهر إلا من خلال التحدي، وكم من قصص في التاريخ القديم والمعاصر تؤكد لنا أهمية التحدي في صناعة المعجزات.. وطبعا أقصد المعجزات البشرية التي يستطيع بعض البشر أن يصنعوها بإرادة التحدي والصبر والمثابرة.

فليكن التحدي عنوانا دائما ثابتا نستطيع من خلاله أن نبتكر ونصنع الأعاجيب، لليوم وللغد وللمستقبل، بحيث لا تتوقف صناعة التحدي عند مرحلة معينة.. الأديب طه حسين تحدى العجز عن البصر.. فرأى ما لا يراه المبصرون.. بيتهوفن نظم أروع ألحانه وهو لا يسمع. ستيفن هوكينغ العالم البريطاني المعروف الحائز أعلى منصب أكاديمي في مجال الرياضيات مقعد على كرسي متحرك.

الأديب المصري مصطفى الرافعي أصيب بالصمم وهو في الثلاثين من عمره، ومع ذلك حقق شهرة أدبية واسعة.

وفي تاريخ العرب القديم كثير كثير من مشاهد التحدي.. فنرى مثلا أن الشاعر العباسي بشار بن برد ولد أعمى لكنه تحدى حتى أصبح إمام الشعراء في زمانه.

ونتشرف أيضا بذكر (الترمذي) الإمام الحافظ المحدث صاحب سنن الترمذي، فقد كان- رحمه الله- أعمى ولكنه أوتي من المواهب والأخلاق ما جعله من أكابر العلماء.

ولا يسعنا ذكر كثير ممن تحدوا وواجهوا الصعاب مهما كانت الأسباب.. هؤلاء تحدوا ما أصابهم من إعاقة.. وليس التحدي مقصورا عليهم، فكم من معاق هو أصح من غيره، لأنه قبل التحدي وانتصر، لكن من لا يتحدى وإن كان سليما معافى فيظل واقفا في مكانه لا ينمو ولا يحقق ما يريد.. فما أجمل أن نتحدى بالخير ثم ننتصر.

موهبة صغيرة

مارية: حلمي‭ ‬أرسم‭ ‬لوحة‭ ‬نشر‭ ‬السلام‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬الأرضية .. ورسالتي‭ ‬حماية‭ ‬الأطفال‭ ‬





بدأت‭ ‬تظهر‭ ‬ملامح‭ ‬الموهبة‭ ‬في‭ ‬الرسم‭ ‬بسن‭ ‬مبكرة، حيث ‬احبت ‬الألوان ‬وخطتها‭ ‬رغم‭ ‬صغر‭ ‬سنها‭ ‬بإتقان،‭ ‬انها‭ ‬الرسامة‭ ‬الصغيرة‭ ‬مارية‭ ‬خالد‭.

صفحة أطفال «الأنباء»‭ ‬التقت‭ ‬معها‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬نظمه‭ ‬معهد‭ ‬كالابافن‭ ‬للفنون‭ ‬الموسيقية‭ ‬والرسم‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الكويت‭ ‬الخالدية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفائت.

ما‭ ‬اسمك؟‭ ‬وعمرك‭ ؟

● مارية‭ ‬خالد‭ ‬عمري ‭ ‬10سنوات‭ ‬في‭ ‬الصف‭ ‬الخامس.‭ ‬

متى‭ ‬بدأت‭ ‬الرسم؟

● من‭ ‬صفوف‭ ‬الروضة‭ ‬احببت‭ ‬حصص‭ ‬الرسم‭ ‬كثيرا‭ ‬ومدرسة‭ ‬الرسم‭ ‬شجعتني‭ ‬على‭ ‬المبادرة‭ ‬بالرسم‭ ‬وكانت‭ ‬باستمرار. ‬تضع‭ ‬رسومات‭ ‬على‭ ‬لوحة‭ ‬الحائط‭ ‬بالمدرسة.









الانطلاقة‭ ‬من‭ ‬الروضة‭ ‬كيف‭ ‬تطورت‭ ‬موهبتك؟

● في‭ ‬المرحلة‭ ‬الابتدائية‭ ‬بدأت‭ ‬نوع‭ ا‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬مع‭ ‬صديقاتي‭ ‬وكنت‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬اعتمد‭ ‬على‭ ‬اليوتيوب‭ ‬في‭ ‬معرفة‭ ‬المبادئ‭ ‬الأولية‭ ‬لمزج‭ ‬الألوان‭ ‬والخطوات‭ ‬الاولى‭. ‬

العام‭ ‬الحالي‭ ‬وفي‭ ‬الإجازة‭ ‬الصيفية‭ ‬التحقت‭ ‬بمعهد‭ ‬كالابهافان‭ ‬يومين‭ ‬بالأسبوع‭ ‬وبفضل‭ ‬جهود‭ ‬أستاذ‭ ‬الرسم‭ ‬أصبحت‭ ‬ارسم‭ ‬لوحات‭ ‬متكاملة،‭ ‬وكان‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬اول‭ ‬مشاركة‭ ‬لي‭ ‬احببت‭ ‬فكرة‭ ‬المشاركة‭ ‬بالمعرض‭ ‬وكان‭ ‬تشجيعا‭ ‬من‭ ‬العائلة‭ ‬بالأخص‭ ‬أمي‭ ‬وأبي‭ ‬كانا‭ ‬اول‭ ‬المعجبين‭ ‬برسوماتي‭ ‬وبفضل‭ ‬تشجيعهما ‬زاد‭ ‬حبي‭ ‬لهذه‭ ‬الهواية‭ ‬وأبذل‭ ‬جهدي‭ ‬لأكون‭ ‬عند‭ ‬حسن‭ ‬ظنهم‭ ‬بابنتهم‭ ‬الرسامة.‭ ‬

وأتمنى‭ ‬عندما‭ ‬اكبر‭ ‬ان‭ ‬افتح‭ ‬مرسم‭ ا‬حرا‭ ‬وأدرب‭ ‬الاطفال‭ ‬على‭ ‬الرسم‭ ‬لننشر‭ ‬معا‭ ‬رسالة‭ ‬الفن‭ ‬الجميل‭ ‬بين‭ ‬الصغار‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الحروب‭ ‬البشعة‭ ‬وننشر‭ ‬الصور‭ ‬الجميلة‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬البشعة‭ ‬للأطفال‭ ‬في‭ ‬المدن.

ما‭ اذ‬تتمنى‭ ‬ان‭ ‬ترسمي؟

● أتمنى‭ ‬ان‭ ‬تتطور‭ ‬موهبتي‭ ‬في الرسم‭ ‬وارسم‭ ‬اجمل‭ ‬لوحة‭ ‬تجمع‭ ‬ابراج‭ ‬الكويت‭ ‬مع‭ ‬أرزة‭ ‬لبنان‭ ‬و ‬لوحة‭ ‬حمامة‭ ‬وغصن‭ ‬الزيتون‭ ‬فوق‭ ‬الكرة‭ ‬الارضية.‭ ‬

هل‭ ‬لديك‭ ‬هوايات‭ ‬غير‭ ‬الرسم‭ ؟

● أحب‭ ‬المطالعة‭ ‬وقصص‭ ‬الاطفال‭ ‬واحرص‭ ‬على‭ ‬قراءة‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأطفال.

ما‭ ‬الرسالة‭ ‬اللي‭ ‬تحبين‭ ‬ايصالها‭ ‬برسوماتك؟

● السلام‭ ‬والأمان‭ ‬للأطفال‭ ‬وكل‭ ‬البشر.

تجارب علمية مسلية

صورة الشمس





إعداد: د.عارف إبراهيم

لا شك أنكم تعشقون الشمس وتستمتعون بنورها وأشعتها الدافئة مثلي، وأعلم أنكم طالما حلمتم برؤية قرص الشمس بعيونكم مباشرة لا عن طريق التلفزيون أو السينما أو الصور الفوتوغرفية، ولا شك أنكم حاولتم النظر لقرص الشمس وهو يسطع في السماء إلا أنكم فشلتم بسبب ضوئها الشديد، ومن المؤكد أنكم استمعتم لتحذير والديكم من النظر مباشرة لقرص الشمس دون نظارة شمسية لما يمكن أن يسببه هذا من أذى لعيونكم.

واليوم يمكن أن يغدو حلمكم حقيقة، يمكنكم أن تروا صورة للشمس بعيونكم المجردة دون أن تتعرضوا للأذى، وذلك من خلال تجربة علمية ممتعة ومسلية، فقط عليكم اتباع الخطوات التالية:

٭ أحضر منظارا مكبرا (ذا عدستين مكبرتين) وضعه أمام شباك مفتوح بحيث تكون مقدمة المنظار في اتجاه أشعة الشمس.

٭ أحضر مرآة صغيرة، وضعها في مواجهة الجانب الخلفي لإحدى العدستين.

٭ ستلاحظ أن صورة قرص الشمس بدأت تظهر على الحائط المواجه للمرآة.

٭ حاول أن تحرك المرآة في الاتجاهات المختلفة بهدف ضبط دقة الصورة.

٭ عندما تصل الصورة المعكوسة على الحائط إلى وضعها المثالي قم بإطفاء نور الحجرة واستمتع برؤية صورة الشمس.

وهكذا يا أصدقائي يمكنكم الاستمتاع بصورة الشمس كما تشاهدونها في الأفلام، وستلاحظون أن صورة الشمس تتحرك بسرعة عبر الجدار وذلك طبيعي بسبب دوران الأرض حول الشمس، وإذا كان المنظار الذي تستعملونه ذا جودة عالية فيمكن أن تظهر لكم صور الطيور والسحب التي تمر في السماء أيضا، وبالطبع فإن هذه التجربة لا تصلح لمشاهدة صورة للقمر أو النجوم لأن الضوء الصادر عنهما يكون ضعيفا للغاية، بقى أن أحذركم من النظر إلى الشمس مباشرة من خلال المنظار المكبر حتى لا تتأذى عيونكم الجميلة.

مجلات

كونا الصغير





أصدرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) العدد 14 من مجلتها الفصلية الخاصة بالطفل «كونا الصغير» متضمنا العديد من الموضوعات المشوقة والمفيدة مساهمة منها في رفد ثقافة الطفل في الكويت بأسلوب صحافي ترفيهي ومعرفي جذاب.

وقالت المجلة في افتتاحيتها تحت عنوان «كويتنا خضراء» «احتفل أصدقاؤنا الصغار بمناسبة أسبوع التخضير وشارك طلبة المدارس بهذه المناسبة الجميلة وبعضهم رفع شعار (نزرع ونقرأ) كما رفع آخرون شعار (نبيها خضراء) وغيرها من الشعارات التي تعبر عن رؤية الأصدقاء بكويتنا الخضراء».

وأشارت الافتتاحية الى أن العدد الجديد يتضمن الكثير من الموضوعات من بينها تحقيقان عن مناسبة اسبوع التخضير، متمنية المشاركة مستقبلا في جميع فعاليات مدارس الكويت وأنشطة الأطفال المختلفة ونقلها عبر صفحاتها لكي يطلع عليها جميع قراء المجلة.

وضم العدد موضوعات تربوية وعلمية وثقافية وقصصية متنوعة منها تحقيق عن فعالية (روضة الوفاء) التي أقامت فعالية كبيرة متميزة في حديقة الرميثية شارك فيها كثير من أطفال روضات المنطقة بمناسبة أسبوع التخضير وتحقيق مماثل من مدرسة الأكاديمية العربية الحديثة استعرض اراء الطالبات عن تجربة المدرسة الهادفة الى غرس روح العمل التطوعي والاهتمام بالبيئة.

وفي باب رواد من بلادي، خصص العدد اربع صفحات لأربع شخصيات كويتية كان لها دور ريادي في تاريخ البلاد وهم فهد المعجل والراحلون حسين جاسم وعبدالحسين عبدالرضا وعبدالوهاب الدوسري رحمهم الله.

كما ضم العدد ايضا مجموعة متنوعة من القصص المصورة وهي «كونا الصحافي الصغير يزور النادي العلمي» و«اختفاء الحروف» و«رحلة الى المخيم» و«الطعام المغذي» وموضوعات «الكبشكان» و«المقاصيص» و«مكتبتي الجميلة.. حروف وكلمات من بلدي الكويت» للمؤلفة الكويتية باسمة الوزان اضافة الى قصة الغلاف «الشمس المريضة» وصور الأصدقاء والتسالي والألعاب.

يذكر ان مجلة «كونا الصغير» التي توزع 40 الف نسخة من كل عدد مجانا بدأت بالصدور في شهر سبتمبر 2014 بهدف تثقيف أبنائنا الصغار بمجال العمل الصحافي وتعريفهم بفنون الكتابة الصحافية المتنوعة واكتشاف مواهبهم المختلفة.

تحقيق مصور

تحدي القراءة في مدرسة القادسية المتوسطة للبناتكتبها: د.طارق البكري









زرت قبل أيام مدرسة القادسية المتوسطة للبنات، متابعة لنشاط المدرسة المتميز للمشاركة في مسابقة «تحدي القراءة»، ولفت انتباهي هذا النشاط الفريد لطالبات المدرسة، الذي يدل على مدى حرص الهيئة التعليمية بقيادة مديرة المدرسة، ليس حرصا على الفوز ورغبة في الحصول على جائزة، مهما كانت عالية، لأن الطالبات جميعا حصلن على ما هو أهم من كل الجوائز من خلال هذا الاهتمام النوعي بالحرف والكلمة والمكتبة والكتاب.











بصراحة بالغة: نحن بحاجة لمثل هذه التجربة وتعميمها على جميع المدارس الحكومية والخاصة، وعدم توقف هذا النشاط على فترة الجائزة فقط، فما يمكن أن نحصده من مثل هذه الأنشطة لو استمرت على مدى الأعوام سيكون ثمارا شديدة الفائدة للمجتمع والأمة، خاصة عندما نزرع نزعة القراءة في قلوب الصغار وتصبح عادة متأصلة لا مجرد مرحلة تنتهي مع انتهاء الدراسة أو الحصول على جائزة.

لا أستطيع بعدما رأيت هذا الزخم القرائي في المدرسة إلا أن أرسل عبير الورود والرياحين لمديرة المدرسة ولجميع المعلمات المشرفات على هذا النشاط المتميز.. راجيا لبناتي الطالبات الفوز بهذه المسابقة، لكن رجائي الأكبر أن يبقى الكتاب صديقهن الدائم، لأنه كما قال المتنبي: «وخير جليس في الزمان كتاب».

تحية متكررة لمدرسة القادسية.. ولكل من فيها.. ولا أنسى الإشارة إلى ملاحظة مهمة، هل تعلمون أن حراس المدرسة هم أيضا مشاركون في تحدي القراءة، نعم، وقرأ بعضهم عدة كتب، ليس بهدف الحصول على الجائزة، ولكن حماسة المدرسات والطالبات شملت كل من في المدرسة، وعم الخير فيها.. وهذه هي القراءة التي تبني العقول وتعمر القلوب بالمحبة والتعاون والجمال.

قصة

الشمس المريضة





كتبها: د.طارق البكري

خرجت الشمس لتضيء وجه الأرض بأشعتها الذهبية.. لكن ضياءها هذا اليوم كان ضعيفا خافتا باهتا وليس سراجا وهاجا في مثل هذا اليوم من أيام الصيف المشرقة. لاحظ الفتى اليافع سالم أن الشمس لا تشرق ساطعة كعادتها.. فسألها دون أن ينظر إليها مباشرة، لأن التحديق في الشمس يضر بعينيه.. قائلا: يا أيتها الشمس المحبوبة.. ما لي أراك حزينة مهمومة على غير عادتك؟ هل أنت مريضة؟

تنهدت الشمس وقالت: آه يا صديقي الصغير.. ماذا أقول لك! اليوم قبل أن أخرج إليك صباحا لأضيء التلال والصحاري والسهول والجبال والمدن والقرى.. تأملت نفسي وقلت: إلى متى سأستمر على هذه الحال.. لقد تعبت ولا يوجد من يقدر تعبي.. كل يوم أحترق وأحترق.. تتفجر فوق رأسي البراكين لكي أنير الأرض.. أذوب شيئا فشيئا من أجل الآخرين.. فإلى متى؟ لقد أصابني اليأس والتعب والملل.. وبدأت أشعر بالمرض والإحباط والشيخوخة.. كم أتمنى أن تنطفئ أنواري الساطعة وتهدأ براكيني الثائرة المشتعلة، لأعيش في أمان وسلام وراحة وهدوء بال.

تلفت الصبي الذكي من حوله، تأمل أشعة الشمس الضعيفة الواهنة، وهي تنسكب على الأرض بحزن وبؤس.. شعر بتأثر بالغ من كلام الشمس التي يحبها.. فقال: من أخبرك بأننا لا نقدرك؟! كل الناس يعرفون قيمتك وكتبوا لك وعنك القصائد والقصص والحكايات والحكم..

أجابت بصوت هادئ لطيف: لقد تعبت أيها الولد المحب.. فأنا أعمل بلا انقطاع.. أنا مثل آلة لا تتوقف عن الضجيج والحركة الصاخبة..

فقال لها: طاقتك ضرورية لنحيا وليحيا النبات والحيوان، كما هي لازمة لاستمرار الحضارة البشرية، وإذا اختفيت فترة ولو قصيرة لتجمدت الحياة على الأرض.

فتح سالم كتابه المدرسي وراح يقرأ: الشمس أقرب النجوم إلى الأرض، وهي النجم الوحيد الذي يمكن رؤية معالمه المسطحة بواسطة المنظار الفلكي، أما باقي النجوم فيصعب حتى الآن مشاهدة تفاصيل أسطحها نظرا لبعدها السحيق عنا. فلو استخدمنا أكبر المناظير في العالم فسوف نرى النجوم كنقط لامعة ودون تفاصيل، أما لو استخدمنا منظارا متوسط القوة لرأينا مساحات على سطح الشمس تساوي مساحة دولة مصر تقربيا..

كانت الشمس فخورة بنفسها وهي تسمع هذا الكلام.. فقالت وقد انجلى همها ولمع لونها واشتد توهجها وسطوعها: ما أحلى كلامك أيها الصديق العزيز البارع الرائع.. أعدك أنني من اليوم فصاعدا لن أشعر بالملل ولا بالإحباط.. وسأشكر الله دوما على نعمه العظيمة.. فقد وهبني صفات كثيرة بإكرام وفضل..

ابتسم الصبي الذكي وقال منشرح الصدر سعيدا: كم أنت لطيفة أيتها الشمس الطيبة، أشكر موقفك النبيل، لكني أرجو أن تعامليني كغيري من البشر.. فإنا أريد أن أحيا مثل الآخرين دون تميز عنهم.. أشعر بالبرد في أيام البرد، وأشعر بالحر في أيام الحر.. واستمتع مثل الجميع في كل فصول العام.

كاريكاتير عالمي





متاهة





اختلافات

بين الرسمين عشرة اختلافات حاول الوصول إليها في أسرع وقت ممكن









لون