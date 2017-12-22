برعاية وحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، أقيم صباح امس في ميدان كاظمة سباق أوائل الجيش للموانع العسكرية للموسم 2017/2018 بمسافة (2) كيلومتر والذي تنظمه مديرية الاتحاد الرياضي العسكري.

بدأت الفعاليات بآيات من الذكر الحكيم، وفقرة استعراضية لفريق قفز المظلات التابع لمديرية الاتحاد الرياضي العسكري ثم ألقى رئيس فرع المسابقات العسكرية العقيد ركن طيار أحمد علي أبل كلمة رحب فيها براعي الحفل والحضور الكريم، وتقدم من خلالها بالشكر لرئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر على دعمه واهتمامه المتواصل بجميع أنشطة الاتحاد الرياضي العسكري ومتابعته وتشجيعه لأبنائه الرياضيين العسكريين، على مواصلة العطاء والتميز والمحافظة على أعلى مستويات الجاهزية الميدانية.

بعد ذلك انطلقت مراحل ومجريات سباق أوائل الجيش للموانع والذي احتوى على أنواع مختلفة من الموانع مثل الأسلاك الشائكة وبرك الماء وسلالم وألواح خشب ومنحدرات حادة وكثبان رملية، فقد استحق بترتيب الفرق لواء المغاوير/25 على المركز الأول، فيما حصل لواء السور الآلي/26 على المركز الثاني، وكان المركز الثالث من نصيب لواء الشهيد المدرع/35، أما على الصعيد الفردي في سباق أوائل الجيش للموانع العسكرية فقد حصل على المركز الأول وكيل أول عبدالله وليد يوسف فيما حصل على المركز الثاني رقيب فهد مطلق حنتوش وكان في المركز الثالث نقيب ضاري بدر الشويع.

وفي ختام السباق تفضل رئيس الأركان بتوزيع الكؤوس والجوائز على الأوائل من المتسابقين والفرق، وأثنى على الجهود المبذولة من قبل مديرية الاتحاد الرياضي العسكري، وعلى النتائج الطيبة والتنظيم الرائع لهذا السباق، وتمنى للمتسابقين من مختلف وحدات الجيش مزيدا من التطور والنجاح وأن تستمر الروح العالية والتي ترفع من كفاءة وأداء وتحمل منتسبي الجيش الكويتي.