بحضور آمر كلية علي الصباح العسكرية اللواء الركن بدر العوضي، أجرت كلية علي الصباح العسكرية المشروع النهائي الخارجي «أسود الوطن 2» لدفعة الطلبة الضباط الجامعين/ 21 وذلك في المعسكر الخارجي للكلية والذي أقيم في لواء صالح المحمد الآلي/ 94، حيث بدأ المشروع بإيجاز قدمه مشرف التمرين الرائد طلال بوشهري لآمر كلية علي الصباح العسكرية استعرض من خلاله مراحل المشروع النهائي للطلبة الضباط، والذي يشتمل على القتال في المناطق المبنية والأمن الداخلي، وذلك لقياس قدرة الطلبة الضباط على المهارات الميدانية المختلفة.

ثم قدم الطلبة الضباط المشاركون بالتمرين تطبيقا عمليا لمجريات التمرين ومراحله وأهم المعاضل التي تم التعامل معها وبعد ذلك قدم الطلبة عرضا لطريقة الرماية الخاطفة والقتال المتلاحم.

وفي الختام قام آمر كلية على الصباح العسكرية بتوجيه كلمة للطلبة الضباط أشاد من خلالها بالجهود المبذولة والمتميزة من المشاركين والمشرفين على المشروع والتي انعكست «من خلال أدائكم الفعال وتطبيقكم الناجح للدروس والتدريبات التي تلقيتموها خلال دراستكم بالكلية، وهو دليل استيعابكم لهذه الدروس والتدريبات، وأدعوكم لبذل المزيد من الجهد والعطاء في طلب العلم وأن تثابروا في العمل والتدريب لتحقيق الهدف المرجو منكم في الدفاع عن هذا الوطن الغالي وتسخير كل إمكانياتكم لخدمته والعمل من أجله».