عادل الشنان

أعلن مدير إدارة تسجيل القوى العاملة في ديوان الخدمة المدنية فيصل البسام عن مواعيد فترات التسجيل في العام المقبل 2018 وأولاها الفترة (62) التي ستكون من 9 حتى 23 مارس القادم، لاستيعاب خريجي«التطبيقي» وجامعة الكويت للفصل الدراسي الأول والفترة الثانية (63) ستكون من 4 حتى 18 مايو القادم، وتليها الفترة الثالثة (64) بتاريخ 24 أغسطس حتى 7 سبتمبر 2018 أيضا لاستيعاب خريجي«التطبيقي» وجامعة الكويت للفصل الدراسي الثاني والفصل الصيفي، أما آخر الفترات (65) فستكون من 7 حتى 21 ديسمبر، وقد تمت مراعاة التواريخ المشار إليها سلفا مع عدم التداخل مع الإجازات الرسمية او شهر رمضان وموسم الحج، وأن تبدأ جميع الفترات يوم الجمعة وتنتهي يوم الجمعة بالتواريخ المحددة لها.