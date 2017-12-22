لميس بلال

أعرب مدير عام المكتبة الوطنية كامل العبدالجليل «عن سعادته بأن تكون المكتبة قريبة من الجميع تستمع لهمومهم وتتلمس تطلعاتهم وتعرض تصوراتهم وتنشر اقتراحاتهم بهدف التطوير وتحقيق الصالح العام والأهداف المشتركة للنهوض بالنشاط الثقافي في دولة الكويت»، مؤكدا اعتزازه وتقديره لاستضافة د.خليفة الوقيان، ليقدم ندوة «هموم ثقافية» ليضاف إلى سجل ورصيد المكتبة هذه الندوة في المكتبة السمعية والبصرية ضمن الموسم الثقافي لمكتبة الكويت الوطنية.

من جانبه، قال د.خليفة الوقيان «يتعذر وضع تعريف جامع مانع للثقافة، واذا كان لابد من البدء بالتعريف فسنختار واحدا من التعريفات التي اختارتها الخطة الشاملة للثقافة العربية، إذ تقول «إن الثقافة تنتظم جماع السمات المميزة للامة، مادية او روحية، وفكرية وفنية ووجدانية، وطرائق التفكير والإبداع الجمالي والفني والمعرفي والتقني، وسبل السلوك والتصرف والتعبير، وطرز الحياة». وذكر ان محاور الندوة تتضمن: «مقصلة الرقابة، القوة الناعمة الكويتية، المخدرات الفكرية مسؤولية من؟، النصابون الثقافيون، الباحث والمصادر، تفعيل المكتبات العامة، تسميات الشوارع دلالات ثقافية.

وعن المحور الأول مقصلة الرقابة، قال الوقيان: يبدو أن العمل السياسي والثقافي، وما يتصل بالشأن العام لم يتأصل بعد في الكويت، إذ لايزال موسميا، مرتبطا ببعض المناسبات حينا، وبردود الأفعال أحيانا أخرى، فالسياسيون ينشطون خلال فترة الانتخابات ثم يخلدون للراحة، والمعنيون بالحريات وبهموم الثقافة ينشطون خلال فترة معرض الكتاب، أو حين يمنع تداول بعض الكتب، مضيفا انه «من الملاحظ ان الكلام عن الرقابة يكاد يقتصر على موضوع منع تداول الكتب، أما أشكال المنع أو القمع الفكري الأخرى فقل أن تجد من يلتفت إليها، ومنها الفنون التشكيلية والمسرح والسينما والفنون الموسيقية والندوات والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي».

ثم انتقل إلى المحور الثاني فكر أن الثقافة هي القوة الناعمة التي أورثنا إياها الآباء المؤسسون، مضيفا ان هذه القوة الناعمة الكويت أعطت سمعة كبيرة لا يجوز التفريط فيها من قبل من يجهلون أهميتها. وتحدث الوقيان عن محور «المخدرات الفكرية مسؤولية من»، مشيرا إلى ان «من هجمات مروجي ثقافة الخرافة والمخدرات الفكرية، انهم افتتحوا في سراديب بيوتهم عيادات غير مرخصة لطرد الجن والعلاج بالرقي، بل لقد تطورت الخدمات العلاجية فأصبحت «ديلفري»، كما استحدثت خدمات VIP للسائحين الخليجيين في أوروبا، إذ يقوم المعالج بالسفر إلى لندن او باريس ليعالجهم بالرقي وإخراج الجن هناك، ويتقاضى مبالغ طائلة مقابل تلك الخدمة.

وعن «شح المصادر» قال إن الباحثين يعانون من شح المصادر في كثير من مجالات البحث العلمي بسبب اتساع دائرة الممنوعات. وفي محور «تفعيل المكتبات العامة»، أكد أنه من الأمور الإيجابية ان المكتبة الوطنية تسعى لاستعادة الدور الذي كانت تقوم به «مكتبة حولي» قبل حول نصف قرن، بجهود مواطن واحد يستحق ان نضع له تمثالا في هذه المكتبة اذ كان يقيم موسما ثقافية ثريا بجهوده الشخصية، دون ان يكلف الدولة شيئا، ذلك الشخص المرحوم صالح التركيت، مؤكدا أهمية افتتاح المكتبات العامة ذراعيها لاحتضان نشاط التجمعات الثقافية الشبابية.