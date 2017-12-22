أسامة دياب

تسلمت السفيرة الفرنسية الجديدة لدى البلاد ماري ماسدوبوي مهام عملها خلفا لمواطنها السفير كريستيان نخلة.

والسفيرة ماري ماسدوبوي حاصلة على وسام الاستحقاق الوطني من رتبة فارس ووسام جوقة الشرف من رتبة ضابط، وفيما يلي نبذة عن حياة ماري ماسدوبوي:

ولدت في 29 أبريل 1964، حصلت على شهادة من معهد الدراسات السياسية، وكانت وزيرة مفوضة مطلقة الصلاحية من الدرجة الثانية.

وقد تولت عددا من المناصب منها:

في الإدارة المركزية (أوروبا ثم أوروبا القارية)، 1991-1994 سكرتيرة ثانية في وفد فرنسا الدائم لدى مجلس شمال الأطلسي في بروكسل، 1994-1997 سكرتيرة اولى في القاهرة، 1997-2001 في الإدارة المركزية (التواصل والمعلومات)، نائبة مساعدة المديرة، 2001-2003 مستمعة في المعهد الديبلوماسي، مارس-مايو 2002 نائبة مديرة الصحافة، 2003-2005 سكرتيرة اولى في كابول، 2005-2007 قنصل عام في القاهرة، 2007-2010 وزيرة مستشارة في موسكو، 2010-2013 رئيسة قسم الاستراتيجية والشؤون الدولية التابع للإدارة العامة للأجانب في فرنسا في وزارة الداخلية منذ أبريل 2014.

وهي تتحدث عددا من اللغات، منها الإنجليزية، الألمانية، الروسية، اللهجة المصرية (شفهيا)، الفارسية الأفغانية، الفارسية الإيرانية.