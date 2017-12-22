ثريا البقصمي: مها المنصور فنانة متجددة لا تكرر نفسها

محمد هلال الخالدي

دشنت الفنانة التشكيلية الكويتية مها المنصور معرضها الفني الثالث في «دار حمد» مساء أول من أمس، بحضور نخبة من فناني الكويت ومتذوقي الفن الجميل، حيث احتوى المعرض على عدد من الأعمال الفنية المتنوعة، ما بين الخط العربي والألوان المتداخلة بتقاسيم ابداعية رائعة.

وحول المعرض قالت المنصور في تصريح لـ «الأنباء» إن هذا المعرض هو المعرض الشخصي الثالث لها في الكويت، حيث قدمت سابقا معرض «شغف وشغب»، ومعرض «الحمراء»، ثم هذا المعرض تحت عنوان «بلا تصور»، لافتة إلى أنها تحمل الكثير من الأفكار الفنية المتنوعة وحول مواضيع كثيرة، ولذلك اختارت هذا العنوان «بلا تصور» لتعطي لنفسها مساحة أكبر من الحرية في العمل والإبداع.

وأضافت أن الحياة أصلا ليس فيها ثبات ووضوح مطلق، أي انه لا يوجد خطأ كامل ولا صواب كامل، ولذلك قررت تسمية معرضها الفني باسم No Concept.

وقد شهدت قاعة الهامة والتلول في دار حمد حضورا كبيرا من متذوقي الفنون الجميلة، وأبدى الجمهور إعجابهم الشديد بما شاهدوه من أعمال معبرة تحمل أفكارا جديدة، كما حرصت المنصور على عرض فيلم توعوي عن مرض السرطان في القاعة المقابلة طوال فترة المعرض.

فنانة متجددةوعن المعرض، أكدت الفنانة التشكيلية الكبيرة ثريا البقصمي أن مها المنصور فنانة متجددة ولها أعمال كثيرة رائعة، نلاحظ فيها أنها تحمل أفكارا جديدة ولا تكرر نفسها.

وأضافت في تصريح خاص لـ «الأنباء» أنها استمتعت كثيرا في حضورها للمعرض حيث وجدت الكثير من الأعمال المتميزة التي تحمل قصصا جديدة وفنتازيا وإبداعا، كما نجد أعمالا تحمل الهم الإنساني والإحساس الجميل بالواقع، كما نجد محاكمة أو عرضا نقديا بطريقة ذكية ورائعة لبعض الظواهر السلبية في المجتمع.

وأكدت البقصمي أن مها المنصور من الفنانات المجتهدات والمثابرات، واستطاعت أن تصنع لنفسها بصمة وتثبت وجودها على الساحة الفنية، وهي قادرة على العطاء أكثر وبصورة متجددة وجميلة، ونحن نتمنى لها التوفيق والنجاح دائما.

مها عبدالعزيز المنصورفنانة تشكيلية كويتية، تشغل مديرة متحف الكويت الحديث، وهي ابنة المخرج الراحل عبدالعزيز المنصور، فلا غرابة أن تحمل جينات الفن الجميل في دمها.

حاصلة على بكالوريوس تربية فنية من كلية التربية الأساسية، وعملت في التدريس لمدة 4 سنوات، ولها مشاركات في المئات من المعارض الفنية في الكويت وخارجها، في باريس، السويد، قطر والأردن.

نظمت معرضها الشخصي الأول في نوفمبر 2015 تحت عنوان «شغف وشغب»، وتتميز أعمالها بالتنوع والمهارة العالية في استخدام الخطوط والألوان في تناغم يسحر العيون.

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قالت الفنانة التشكيلية الكبيرة ثريا البقصمي على هامش حضورها للمعرض الفني للفنانة مها المنصور انها تعتبر الموقع الإلكتروني لجريدة «الأنباء» من أفضل المواقع على الإطلاق، وأنها تحرص يوميا على قراءة الجريدة في الموقع الإلكتروني كل مساء.