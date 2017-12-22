الملتقى يهدف لتحريك الدوافع للتعلم لدى الفتيات والنساء

بشرى شعبان

كشف المدرب العالمي د.محمد أسد أن ملتقى «أنا عائشة» يرمز للسيدة التي أنجزت بالحياة نرمز لها أنها «عائشة غير ميتة».

وقال في تصريح لـ «الأنباء» على هامش ملتقى «أنا عائشة» وهو برعاية العديد من الشخصيات والمؤسسات عضو مجلس الأمة السابق احمد لاري ورئيسة الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف الشيخة نوال الحمود ورابطة الأمن الأسري.

مشيرا إلى أن الهدف من الملتقى هو تحفيز النساء على ترك بصمة وتحقيق أي حلم راودها في حياتها وحالت الظروف بالبداية.

وهو ملتقى متوجه إلى الفتيات من مختلف المراحل العمرية يحفزهم على العمل لتحقيق الذات وترك بصمة بالحياة، يتضمن العديد من المحاور التي تمنح الفرد الحافز للعمل وتطوير الذات مهما كانت الصعوبات والتأكيد على ان الشخص قادر ان يعمل ويحقق انجازا.

وأشار إلى اعتماد برنامج تدريبي جماهيري يقدم على مسرح ويعتمد أسلوب خلق الصورة الذهنية للفتيات والنساء من عمر 16 حتى 35 سنة.

وعن الأهداف من الملتقى قال انه لتحريك الدوافع للتعلم لدى الفتيات والنساء وتخليص الفتيات والنساء من فكرة الاتكالية والركون للإحباط والاكتئاب وتحديد الهوية العلمية والعملية الجديدة لدى الفتيات والنساء.

واستعرض المدرب خلال الملتقى قصة نجاح عائشة الحشاش التي تحدت إعاقتها وكانت الإعاقة لها حافزا للنجاح.

كما قدمت والدة عائشة الحشاش نبذة عن حياة ابنتها وإصرارها على النجاح، وتتضمن الملتقى عرضا للعديد من نماذج الحياة لنساء ناجحات. وفي الختام قدم المدرب شهادات تقدير للنساء الناجحات والمشاركات في الملتقى.