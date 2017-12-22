بشرى شعبان

أكدت نائبة المدير العام لقطاع للخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.نادية ابل ان الهيئة تسعى بجميع قطاعاتها الى توفير كل الاحتياجات لذوي الاعاقة من رعاية وتأهيل وتشغيل الاشخاص من ذوي الاعاقة.

وقالت أبل خلال رعايتها الاحتفالية التي نظمتها ادارة رعاية المعاقين بالهيئة باليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع لجنة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لذوي الإعاقة، بحضور نائب المدير لقطاع الخدمات التعليمية في الهيئة ماجد الصالح ورئيسة لجنة رئيس المجلس لذوي الإعاقة شريفة الغانم، قالت ان الهيئة اهتمت بتفعيل دور المؤسسات والمنظمات والهيئات ومتابعة أهم المستجدات على الساحة العربية والدولية في مجال تشغيل الأشخاص من ذوي الإعاقة محليا ومواكبة التطور في برامج التأهيل بين دول مجلس التعاون الخليجي. وأضافت: «تحرص الهيئة بالتنسيق مع الجهاز على اتباع الأساليب الحديثة لإعداد الكوادر البشرية العاملة في مجال الإعاقة والتأهيل لتطبيق المعايير العلمية المناسبة».

وبينت «من اهداف الهيئة التأهيل وتقديم افضل الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية وكل الخدمات للأشخاص من ذوي الإعاقة، لافتة الى ان مطلبنا ان تكون الكويت صديقة لمتحدي الإعاقة وأملنا الكويت حاضنة لمتحدي الإعاقة.

من جانبها، قالت رئيسة لجنة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لذوي الإعاقة شريفة الغانم: «نسعى من خلال هذه الفعاليات، دمج ذوي المعاقين مع إخوانهم الأصحاء، ودمجهم أيضا في كل جوانب الحياة، ودعم مواهبهم وتنميتها وأيضا كسر الحواجز أمام أصحاب هذه الفئة».

وأكدت الغانم حرص اللجنة على دعم جميع الأنشطة والفعاليات التي تصب في مصلحة أبنائنا ذوي الإعاقة.