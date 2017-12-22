فرج ناصر

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري، ان قطاعات وزارة الخدمات (وزارة المواصلات سابقا) من الركائز الأساسية لتطوير البنية التحتية للدولة، ومن الركائز المهمة لبناء الاقتصاد الوطني وأحد اهم المحاور لتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا وفق الرؤية السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وقالت بوشهري في تصريح صحافي عقب زيارتها الأولى لوزارة الخدمات التي قامت خلالها بجولة على قطاعات الوزارة للاطلاع على سير العمل ولقاءها التعارفي مع المسؤولين في مختلف القطاعات، اننا نتطلع خلال المرحلة القادمة إلى الارتقاء بالوزارة باعتبارها رافدا أساسيا للتطوير والتنمية.

وأشادت بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في الوزارة لخدمة الجمهور، باعتبارها احد اهم الوزارات الخدمية، معربة عن اعتزازها بالعنصر الوطني، مشددة على أن أبناء الكويت هم قادة المستقبل ويحتم علينا ضرورة التركيز والاستثمار في العنصر البشري لتطوير الأداء والخدمات المقدمة للجمهور.

وبينت انها ستعمل على اعادة هيكلة الوزارة وتسكين المناصب الشاغرة بما يتماشى مع خطط الخصخصة المقبلة ويضمن الاستقرار الوظيفي.

كما استمعت بوشهري في إيجاز من وكيلة الوزارة بالإنابة بثينة السبيعي الى استراتيجية الوزارة والخطط المستقبلية، والأهداف التي تسعى الى تحقيقها خلال المرحلة المقبلة سواء تلك المتعلقة بمشاريع الوزارة القائمة او التوجه بتخصيص عدد من قطاعات الوزارة، مؤكدة على استمرار خطة التنمية وإنجاز المشاريع المقررة وتطبيق إستراتيجيات الوزارة وأهدافها.

وقالت اننا مقبلون على مرحلة ينتظر منا الشعب الكويتي بأكمله، ان يرى معالم خطة التنمية على ارض الواقع، وما يترتب على ذلك من خدمات، مشيرة إلى ان وزارة الخدمات والمؤسسات التابعة لها، ستشهد مشاريع مهمة رسمت لها في خطة التنمية، مؤكدة ان تلك المشاريع قد وضعت في جدول أولوياتنا، حيث سيكون تنفيذها على ارض الواقع قريبا بحسب إجراءات الدورة المستندية.

ونوهت بوشهري ببعض المشاريع المنظورة حاليا، منها خصخصة قطاع البريد للارتقاء به، مشيرة الى انه ستعمل على معالجة جميع مواطن الخلل وتسهيل جميع المقومات لتحويله إلى شركة البريد الكويتية وتوفير فرص وظيفية للعمالة الوطنية لتلبية طموح المواطنين والارتقاء بخدمات هذا القطاع الحيوي الذي يعد واجهة للبلد، مشددة على ضرورة الالتزام بتنفيذ هذه المشاريع وفقا للجدول الزمني المدرج في خطة عمل الوزارة والجهات التابعة له، مشيرة الى ان الحكومة جادة في تنفيذ برنامج عملها وان مجلس الوزراء ينتهج نهجا جديدا خلال المرحلة المقبلة التي تعد بداية تعاون بين الحكومة والمجلس الجديدين. وطالبت جميع القيادات بضرورة الالتزام بتنفيذ هذا البرنامج وفق الفترات الزمنية المعتمدة لتحقيق رغبة صاحب السمو الأمير لتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا ما سينعكس إيجابا على مستوى معيشة المواطنين والمقيمين ويحقق الرفاهية الكاملة للجميع، مؤكدة انها ستطبق مبدأ الثواب والعقاب للمسؤولين عن تنفيذ هذه المشاريع، وستتابع عن كثب جميع خطوات التنفيذ على ارض الواقع للاطلاع على المستجدات ومحاولة تذليل جميع العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه المشاريع.