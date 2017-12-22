لقاءات الوزير مع مسؤولي «الأشغال» ستتواصل الأسبوع المقبل

فرج ناصر

اجتمع وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية م.حسام الرومي مع وكلاء قطاعات الشؤون الادارية والمالية والقانونية بوزارة الأشغال وقطاع المشاريع الكبرى ومشروع المطار الجديد وذلك بحضور وكيلة الوزارة م. عواطف الغنيم، وذلك تماشيا مع الخطة التي سيطبقها في «الاشغال» خلال الفترة المقبلة من خلال لقاءاته الدورية مع وكلاء القطاعات.

البداية كانت مع الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الادارية والمالية والقانونية حمد الغريب الذي قدم لوزير الأشغال م.حسام الرومي شرحا مفصلا عن الاعمال التي يقوم بها القطاع والاعمال المناطة به والتي غالبا ما تكون مرتبطة بالموظفين وكذلك التي لها علاقة بالجهات والوزارات الاخرى وخصوصا الجهات الرقابية والاشرافية بالاضافة الى التنسيق مع هيئات اخرى ذات علاقة مباشرة مع وزارة الاشغال، اضف الى ذلك ما يتعلق بالأمور المادية والرواتب والمكافآت الخاصة بالموظفين، وكذلك فيما يختص بشؤون المخالفات سواء على الوزارة او على جهات اخرى.

بعد ذلك، التقى الوزير الرومي بالوكيل المساعد لقطاع المشاريع الكبرى حسام الطاحوس الذي استعرض المشاريع الخاصة بالقطاع ومن ابرزها مشروع ميناء مبارك والذي يسير وفق برنامجه الزمني بالاضافة الى المشاريع الاخرى التي تندرج تحت مظلة القطاع وذلك من خلال الشرح المرئي.

كما اجتمع الوزير على حدة مع مدير مشروع المطار الجديد م.فيصل الاستاذ الذي قدم له شرحا مفصلا عن اهم المستجدات عن مشروع الذي ينفذ من قبل شركة ليماك التركية والاعمال الجارية للمشروع حتى الآن ومدة الانتهاء من المشروع والتي ستكون اربع سنوات وذلك من خلال العرض المرئي الذي يوضح الاعمال الخاصة بالمطار.

إلى ذلك، كشف مصدر مسؤول بوزارة الاشغال أن الوزير الرومي سيقوم خلال الاسبوع المقبل بمواصلة اجتماعاته مع قطاعات الوزارة الاخرى وكذلك للاطلاع والتباحث حول نسب المشاريع ومدى تنفيذها وفقا لبرنامجها الزمني وتماشيها مع خطة التنمية.

واضاف المصدر أن الرومي وعد وكلاء القطاعات الذين التقاهم بالوقوف ضد العقبات والمخاطر التي تواجههم، مؤكدا أن الغاية هي الارتقاء بالمشاريع الى الأفضل وسرعة الإنجاز.