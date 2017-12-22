استخدام التكنولوجيا الحديثة للحد من الظواهر السلبية في عمل الوزارة

أسامة أبوالسعود

أكد وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع أن «اجتماع لجنة التخطيط وتطوير العمل في الوزارة بحث أطر الإعداد لخطة عمل وزارة العدل الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى الإطلاع على كل إنجازات الوزارة التي تمت في العام الماضي»، لافتا إلى أن «هذا الاجتماع يأتي بناء على توجيهات وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.فهد العفاسي».

وأوضح السريع في تصريح صحافي على هامش الاجتماع الذي عقد برئاسته وعضوية وكلاء الوزارة المساعدين أنه «تم استعراض إنجازات كل قطاع بشكل مستقل، كما تم تحديد خطط العمل الحالية والمستقبلية للوزارة تمهيدا لعرضها على وزير العدل خلال اجتماع مقبل سيتم تحديده لاحقا».

وذكر السريع أن «الاجتماع تطرق أيضا إلى العديد من المحاور المهمة ومن بينها المشاريع الخدمية المستقبلية للوزارة والتي تقدم خدمات لجمهور المراجعين وسبل تطوير هذه الخدمات مع التعرف على خطط الانتشار الجغرافي والمكاني للوصول بهذه الخدمات لهم في جميع المحافظات، إلى جانب الاطلاع على الرؤية الإعلامية المواكبة لعمل الوزارة وبحث الحملات الإعلامية المصاحبة للمبادرات والمشاريع السابقة والمطروحة، بالإضافة إلى تقييم عمليات التفاعل مع اقتراحات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول وزارة العدل خصوصا المقدمة منها عبر حسابات الوزارة»، مشيرا إلى أنه «تم استعراض مراحل عمل مبادرات ومشاريع التحول لعصر العمل الإلكتروني والرقمي المتكامل في الوزارة».

وقال: «تناول الاجتماع سبل التسويق الإعلامي لإنجازات الوزارة، والإطلاع على الوسائل المتبعة لتبسيط الإجراءات لكل المتعاملين معها، إلى جانب بحث مدى استخدام قطاعاتها لتقنيات التكنولوجيا الحديثة للحد من الظواهر السلبية في عمل الوزارة، بالإضافة إلى التأكيد على التعاون الوثيق مع السلطة القضائية مع العمل على دعم ومساندة القطاعات الراغبة منها باحتياجاتها في نطاق الاختصاص والتنسيق المشترك»، لافتا إلى أنه «تم الإطلاع على مراحل الإنجاز في مشاريع الوزارة الهندسية ودروها المهم في تخفيف العبء على ميزانية الوزارة عبر استبدال المباني المستأجرة بأخرى مملوكة لها».