أسامة أبوالسعود

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بقطاع المساجد إلى إقامة صلاة الاستسقاء غدا السبت في تمام الساعة 11 صباحا.

وقال الوكيل المساعد لشؤون المساجد ندبا خالد يوسف بوغيث: إن هذه الدعوة تأتي إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه عمل أصحابه رضوان الله عليهم من بعده عند حدوث الجدب، وانقطاع المطر، وشدة حاجة الإنسان والحيوان والنبات إلى الماء، حيث كانوا يلجأون إلى الله تعالى ويتوجهون إليه سبحانه ويدعونه كي يغيث عباده، ويعجل لهم بالفرج، ويمن عليهم ببركات السماء، وخيرات الأرض، قال تعالى (يرسل السماء عليكم مدرارا ـ نوح 10 و11)، وعن عبدالله بن زيد رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين» (أخرجه البخاري ومسلم).

ووجه بوغيث الدعوة لجمهور المسلمين للتوجه إلى المساجد في الموعد المحدد وذلك لإحياء سنة صلاة الاستسقاء والمشاركة في التضـــرع إلى الله بالدعاء وأن يمــنّ علينــا بإنزال الغيث.

وبهذا الخصوص، أصدر الوكيل المساعد لشؤون المساجد تعميما إداريا تم توجيهه إلى إدارات المساجد في المحافظات الست لتوزيعه على الأئمة والخطباء طالبهم فيه بدعوة المصلين للتوجه إلى المساجد المحددة لأداء صلاة الاستسقاء، وموعظتهم وأمرهم بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله تعالى.