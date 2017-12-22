أكد أن البرنامج يمنح الشباب التغيير والتطوير والتحول إلى الأفضل

الروضان لشباب «البروتيجيز»: اكتسبوا تجارب تغيّر حياتكم إلى الأفضل

آل ثاني: ooredoo تهتم بالاستثمار في فئة الشباب

البحر: للبروتيجيز تأثير واضح على شبابنا

العمر: المسؤولية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من عمل «كيبكو» وشركاتها

البداح: البرنامج يبني نموذجاً يصلح لتعليمنا وصغارنا عاطف رمضان

أشاد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان ببرنامج البروتيجيز، واصفا إياه بأنه برنامج مهم ويستفيد منه شباب الكويت.

جاء ذلك خلال الحفل السنوي لجائزة البروتيجيز الذي أقيم مساء أمس الأول في متحف الكويت الوطني، حيث استضافت شركة مشاريع الكويت القابضة والشركات التابعة لها الحفل لتخريج طلبة البروتيجيز وتم تخريج الجيل السابع برعاية الوزير الروضان، وبحضور سفير أميركا لدى الكويت لورانس سيلفرمان، والرؤساء التنفيذيين للشركات الراعية لبرنامج البروتيجيز الجيل السابع، ونخبة من المرشدين، المتحدثين والأساتذة الذين دعموا البروتيجيز، وكذلك أعضاء الأجيال السابقة من البروتيجيز.

ووجه الروضان رسالة لرعاة برنامج البروتيجيز، موضحا خلالها ان أكبر عائق قد يواجههم هو عدم سهولة تحقيق العائد المادي المناسب من رعاية مثل هذه البرامج، ناصحا الرعاة بالاستمرار في الإنفاق على هذه البرامج المهمة التي تعود بالمنفعة على المجتمع الكويتي بشكل عام.

وقال: قد تستفيد هذه الشركات من رعايتها لمثل هذه البرامج.

كما وجه الروضان رسالة ثانية إلى شباب البروتيجيز ونصحهم باغتنام الفرصة وألا يعتبروا التخرج من البروتيجيز بمنزلة نهاية الحياة، بل هو بدايتها، خاصة ان البرنامج يمنح الشباب الفرصة للتغير والتطوير والتحول إلى الوضع الأفضل.

وقال: من السهل انك تسعد نفسك، لكن من الصعب اسعاد الاخرين، فالقضية قضية شرف بالنسبة للإنسان وحياته.وتحدث الروضان عن اسعد قرار اتخذه في حياته عندما كان في كلية الهندسة الكهربائية وقرر ان يتركها ويكمل دراسته في كلية متخصصة في التمويل والاقتصاد، مشيرا الى انه اتخذ قرارا مهما غير حياته العملية ومجال تخصصه وأنه شعر بالراحة بعد ذلك خاصة بعد تحقيق أمنيته عبر دخوله الكلية التي يرغبها.

وقال: لم تكن أمامي آنذاك فرصة لأحصل عليها فربما تغيرت حياتي بشكل افضل مثل هذه الفرص القيمة التي يحصل عليها شباب البروتيجيز.

كما نصح الروضان الشباب بألا يفقدوا الأمل، ويعتبروا أنفسهم يولدون كل يوم من جديد من خلال اكتسابهم تجارب مختلفة تغير حياتهم الى الأفضل، وأن يتحلوا بالتحديات، فمن الأهمية بمكان ان يعيش الإنسان كما يريد لا كما يريد غيره، وألا يقارن الشخص نفسه بغيره، فهناك كثير ممن طالعوا حياة غيرهم ولم ينجحوا وعاشوا في هاجس الاهتمام بنظرة الغير، فكل إنسان يتمتع بمميزات وسلبيات ومن المهم الاستفادة من المميزات او نجاحات الغير.

وأشار إلى انه عاصر برنامج البروتيجيز منذ إنشائه، مهنئا أمين عام منظمة البروتيجيز شملان البحر، والمرشدين في البرنامج وهم: «رنا الخالد ويعرب بورحمة ود.عبدالعزيز العدواني وعبدالعزيز اللوغاني»، وذلك بنجاح برنامج البروتيجيز.

وأعرب الروضان عن سعادته لرعايته حفل تخرج الجيل السابع من برنامج البروتيجيز وتكريم مجموعة متميزة من الشباب.

وقال انه من خلال وزارة «الشباب» والحكومة وبتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد سيدعم هذا البرنامج قدر المستطاع.

شركة ooredoo

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ooredoo الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني: ان الشركة داعم لهذا البرنامج المميز الذي ينتمي لاستراتيجيتنا فيما يخص المسؤولية الاجتماعية، مشيرا الى ان الشركة تركز على الاستثمار في فئة الشباب.

وأضاف آل ثاني أنه عمل مع الطلبة في برنامج اسمه «التحدي» ومدته ٢٤ ساعة في بعض المنتجات والأفكار، موضحا انه يعرض على مختلف القطاعات بالشركة وأن نتائجه كانت مبهرة جدا.

وقال: لمسنا ذلك من الطلبة وكان له اثر كبير على موظفي الشركة لقدرتهم واستيعابهم لهذا القدر من المعلومات.

وهنأ آل ثاني أولياء أمور شباب البروتيجيز وتحملهم المسؤولية مستدركا بالقول: انا فخور جدا لاني ترأست حلقة نقاشية مؤخرا مع هؤلاء الطلبة ولمست جهدهم وإصرارهم على التحديات وان المصاعب تخلق الفرص والشخصيات، فالحياة مليئة بالتحديات ولابد ان يواجهوها.

وزاد: لمست مدى مقدرة الشباب على مواجهة التحديات وتعاملهم وتعاونهم كفريق واحد وسمو أخلاقهم وحرصهم على الاجتهاد للوصول لأهدافهم المرجوة.

وتوقع آل ثاني لهؤلاء الطلبة مستقبلا مشرقا خلال الفترة المقبلة.

منظمة البروتيجيز

وفي الإطار ذاته، ألقى أمين عام منظمة البروتيجيز شملان البحر كلمة عن البرنامج وماهيته وأهميته وتأثيره الواضح والملموس على شبابنا وإنجازات ومخرجات الأجيال السبعة السابقة ومدى إيمانه بأن ما سيأتي بعد سيكون أفضل وأفخر لنا وللوطن العربي.

مشاريع الكويت

من جانبها، رحبت مدير المسؤولية الاجتماعية للشركات في شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) عبير العمر بضيوف الحفل، مشيرة الى أهمية المسؤولية الاجتماعية ودور القطاع الخاص ومشاركته في تقدم المجتمعات وازدهارها.

وأضافت العمر ان المسؤولية الاجتماعية تعتبر جزءا لا يتجزأ من عمل اي مؤسسة وشركة في المجتمع، لأنها عمل خيري، داعية المنظمات التطوعية الى تبني أفكار تهدف إلى الارتقاء بالإنسان فترتقي الأوطان.

وقالت: تعتز (كيبكو) وشركاتها التابعة بالدور الذي تقوم به من خلال رعايتها ومشاركتها لأنشطة وفعاليات أبرزها شراكتها مع البروتيجيز الذي يسعى إلى مساعدة المواهب الشابة وتحضيرها للعب دور مهم في تنمية الكويت واقتصادها.

ولفتت الى حرص «كيبكو» وشركاتها التابعة على الاستثمار في الشباب الكويتي وتنمية القيم والمهارات لديهم، كون هذه الشريحة هي المحرك الرئيسي للتطور والتقدم.

وأعربت عن شكرها إلى الشركات التابعة للمجموعة التي ساهمت في رعاية البروتيجيز.

وتحدثت عن الاحتفالية الخاصة وتكريم أساطير الكويت الذين حفروا أسماءهم في تاريخ الكويت والمنطقة العربية في مجال الأدب والفنون والرياضة، مؤكدة على الدور الكبير الذي قاموا به في تدريب طلبة البروتيجيز.

وقالت: لقد أصبح دور مؤسسات القطاع الخاص محورا في عملية التنمية وهو ما أثبتته النجاحات التي حققتها الشركات الاقتصادية المتقدمة في هذا المجال وقد أدركت مؤسسات القطاع الخاص انها عضو فعال في المجتمع ومن هنا أتت الضرورة على توسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من النشاطات الانتاجية مثل تبني هموم المجتمع والبيئة فيما يتعلق بمجالات عديدة.

وقالت: أخص بالذكر شركة مشاريع الكويت وشركاتها التابعة التي تلعب دورا بارزا تجاه المسؤولية الاجتماعية في عدة قضايا اهمها الصحة والتعليم وتطوير كوادر الشباب.

وأشارت الى ان البروتيجيز وصلت شهرته الآفاق واننا نثمن القيم العالية التي يتحلى بها المسؤولون على المشروع.

وأوضحت ان «مشاريع الكويت» تعتز بدورها لاحتضان ودعم هذا المشروع الشبابي إيمانا منها بأهمية دور الشباب، فهم ركائز أي أمة وأساس الإنماء والتطور فيها.

وقالت: نحتفل بتخريج الجيل السابع من طلبة البروتيجيز بالتزامن مع مرور ٥ سنوات قضها (كيبكو) مع الشباب من الدعم والعطاء والتعاون والحب، مؤكدة تسخير الامكانيات التي تمتلكها المجموعة وتقديم ما بوسعها لهم.

مؤسسة التقدم العلمي

من جانبها، قالت نائبة المدير العام للبرامج والوظائف المساندة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.أماني البداح في كلمة مماثلة: كثيرا ما نقف على هذه المنصة لنعلم أبناء الجيل الصاعد كيف يستعيدون ماضي أجدادهم، كثيرا ما نحاول رأب الفجوة بيننا وبينهم بادعاء قدرتنا الخارقة على تعليمهم ما لم يتعلموا، ونقل خلاصة التجربة الإنسانية لهم كما نراها نحن، وكثيرا ما نحاول عنوة أن نحجم خططهم وأفكارهم عن العالم لأننا لا نستطيع هضمها، ولأننا كثيرا ما نفشل في الاعتراف بأننا مازلنا نتشبث بعالم لم يعد لهم.

دفعة بعد دفعة، وجيلا بعد جيل.

وأضافت البداح ان البرنامج يبني نموذجا يصلح ليس لتعليم صغارنا فحسب، وإنما ليعلمنا نحن أيضا.

ولفتت الى ان البرنامج يناظر أفضل الممارسات العالمية في وضع البرامج التدريبية والتي تحرص على التنوع الكبير في المشاركين لضمان القدر الأكبر من التعلم والتفاعل واتساع الأفق.

وأشارت الى ان خريجي البرنامج أقدر من سواهم على العمل الجماعي، والتفكير المستقل، والقدرة على التعايش والحوار المتبادل.

لعبة كماله

وخلال الحفل تم تقديم عرض عن تجربة الجيل السابع بالتفصيل عن كل يوم وكل محاضرة وعن الرحلة لكل من مدينتي برلين وبراغ وفعاليات الرحلة وأيضا عن مشروعهم «كماله» وهي لعبة ورقية ترفيهية مبتكرة لتحفيز الشباب على معرفة حضاراتهم بطريقة مسلية.

إلقاء القسم

وقام طالب البروتيجيز الجيل الرابع فيصل الدويهيس بإلقاء القسم وردد طلبة الجيل السابع بحلفانه من بعده ليتم تخريجهم فعليا.

وقام نائب رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة فيصل العيار بتسليم طلبة الجيل السابع شهادة التخرج من منظمة البروتيجيز تأكيدا على تخرجهم بشكل رسمي من البروتيجيز.

المزيد تستعرض تجربة الجيل السابع وتشيد بالرعاة

استعرضت خريجة الجيل السادس من برنامج البروتيجيز فاطمة المزيد تجربة الجيل السابع في برلين وبراغ والتجارب التي مر بها الطلبة ومشروعهم النهائي (كماله)، مشيرة الى أنها عاصرت الطلبة في رحلتهم لكونها احد مستشاري الجيل السابع.

وأعربت عن شكرها للحضور وأهالي الطلبة والرعاة خاصة الشريك الاستراتيجي (مشاريع الكويت القابضة - كيبكو) وشركاتها التابعة من بنك برقان، مجموعة الخليج للتأمين، شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، كامكو، شركة العقارات المتحدة، يونايتد نتووركس، الجامعة الأميركية، شركة الفنادق الكويتية، والمساهم الإعلامي للبروتيجيز OSN ومجموعة الرعاية البلاتينية المتمثلة في مجموعة التمدين، شركة ooredoo للاتصالات، وزارة الدولة لشؤون الشباب، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومجموعة الرعاية الذهبية المتمثلة في عيسى حسين اليوسفي وأولاده، تاب، اليفيشن برجر، ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها، والرعاة المساهمين مثل ألفا، سينسكيب، شركة التسهيلات التجارية، وشركة كويت لندن وشركاتها التابعة.

ومجموعة الرعاية الإعلامية المتمثلة في جريدة «الأنباء»، القبس، الجريدة، مينز باشن وأهلا، بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، بيك، كاريبو، لايت بق، سند، غنوه، أد أفكت، MyU، مركز الفنون، شركة المعوشرجي الغذائية - ماكدونالدز الكويت، الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع بريطانيا واستراليا، النصر الرياضي والشركة اللاسلكية للبيانات المتنقلة» لدعمهم المستمر للبرنامج الذي يستهدف الأجيال المستقبلية.

تكريم المتحدثين والرعاة

قام فيصل العيار بتكريم الأساتذة والمتحدثين المؤثرين في البرنامج، ومن ثم قام ممثلو شركة ooredoo للاتصالات مع كل من إيمان الرشيد المدير التنفيذي للمنظمة والمرشدين رنا الخالد ومشاري المفرح بتكريم رعاة الجيل السابع من البرنامج جميعا بدءا من الراعي الاستراتيجي للبرنامج إلى كل من تعاون لجعل الجيل السابع جيلا ناجحا ومميزا. وهم التالية أسماؤهم:

٭ من يوم الموسيقى مشعل حسين.

٭ أعضاء الفرقة يمثلهم مشعل العوضي.

٭ من محاضرة التسويق د.سمر باقر.

٭ مدير اول المسؤولية الاجتماعية بشركة ooredoo يوسف الشلال.

٭ بسمة الحميضي من فريق الفيشين.

٭ من فريق لامس وغادر مساعد الجزاف ونورة البناي.

٭ جاسم الدعيج من «يوم المبادرة».

٭ رازان الشارخ من الكتابة الإبداعية.

٭ فرح الوقيان من الشعر الحر.

٭ نور البغلي من «كيف نتعلم من الفشل».

٭ فهد الهاجري من الإعمال الإبداعية.

٭ بوشكار كومار من مؤسسة الناصر.

٭ المتحدثان: مبارك الصباح وعمر العثمان.

٭ الملحن سليمان الملا.

تكريم الرعاة

٭ المرشدة إيمان الرشيد

٭ المرشد يعرب بورحمه

٭ المرشد محمد المنيف

٭ فادية اسوني

٭ مدير تحرير جريدة «الأنباء» الزميل محمد بسام الحسيني.

٭ محرر «الجريدة» الزميل فهد رمضان.

٭ محررة «القبس» الزميلة مي مأمون.

٭ المدير التنفيذي لـ PH7 زينة مقدم.

٭ المدير التنفيذي لشركة النصر ناصر الرشيد.

٭ الأمين العام لمجلس الكويت الوطني للثقافة والفنون م.علي اليوحة.

٭ المدير التنفيذي ناصر الزايدي.

٭ مدير التسويق بشركة Bwireless مبارك الصباح.

٭ مدير التسويق الاقليمي في «كاريبو» كونستانتينوس.

٭ نائب الرئيس في شركة المعوشرجي الغذائية ـ ماكدونالدز لؤي الكيلاني.

٭ شريك ومدير Pick جاسم الدعيج.

٭ رئيس قسم الدعاية والاعلان والمعارض بالصندوق الكويتي للتنمية طلال السلطان.

٭ المدير التنفيذي والمؤسس المشارك في كويت لندن مبارك جعفر.

٭ مساعد مدير ادارة التسويق عبدالله الهلال، شركة التسهيلات.

٭ ضابط تسويق أول إبراهيم أحمد، سينسكيب.

٭ رئيسة قسم التسويق، فرح إسماعيل، من ألفا.

٭ مدير العلاقات العامة في مؤسسة البترول الكويتية، جمال السنعوسي.

٭ المدير التنفيذي والمؤسس المشارك علي أبوالحسن، تاب.

٭ المدير التنفيذي، عبدالعزيز الطريجي، إليفشن برجر.

٭ مدير عام التسويق والعلاقات العامة، عمر مسوح بالنيابة عن د.عادل اليوسفي، شركة اليوسفي

٭ مدير إدارة التسويق، معاذ الرومي، مجموعة التمدين.

٭ الوكيل المساعد لقطاع تنمية الشباب في وزارة الشباب، مشعل السبيعي.

٭ نائب المدير العام للبرامج والوظائف المساندة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، د.أماني البدح.

٭ مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي في ooredoo، مجبل الأيوب.

٭ رئيس مجلس إدارة بنك برقان ماجد العجيلي.

٭ نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، سعدون علي.

٭ الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار «يو أري سي»، طارق عبدالسلام.

٭ الرئيس التنفيذي لشركة كامكو للاستثمار، فيصل صارخوه.

٭ الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتأمين، خالد الحسن.

٭ نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة الفنادق الكويتية فوزي المسلم.

٭ الرئيس التنفيذي لإذاعة مارينا إف إم، حسين موسوي.

٭ رئيس الجامعة الأميركية في الكويت، د.تيم سوليفان.

٭ نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي بشركة مشاريع الكويت القابضة، فيصل العيار.

الجيل السابع من البروتيجيز

٭ فرح السعيد من الكويت.

٭ عبدالله المدفعي ـ البحرين.

٭ عبدالرحمن علي ـ الكويت.

٭ احمد الحداد ـ الكويت.

٭ آلاء بن سلامة ـ الكويت.

٭ أريج سجيني ـ السعودية.

٭ بكر العدواني ـ الكويت.

٭ بسمة السعيد ـ الكويت.

٭ دلال الرمضان ـ الكويت.

٭ فرح جرادة ـ فلسطين.

٭ غنيمة الحباب ـ الكويت.

٭ حسين صفر ـ الكويت.

٭ جمانة الاسد ـ الكويت.

٭ كيرلس سامح ـ مصر.

٭ لجين جمال ـ الكويت.

٭ لولوة السنعوسي ـ الكويت.

٭ مارك عوض ـ مصر.

٭ نور صقر ـ الكويت.

٭ نورة العتيبي ـ الكويت.

٭ رفيا الطباع ـ سورية.

٭ رهف العريفان ـ الكويت.

٭ ريم الخشتي ـ الكويت.

٭ صديقة الرشيد ـ الكويت.

٭ سارة الغانم ـ الكويت.