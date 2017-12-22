مريم بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان وزارة المالية تدرس الزيادات المطلوبة لأعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي العاملين في السفارات والقنصليات بالخارج والتي تشمل أيضا العاملين في ديوان عام الوزارة.

وكشفت المصادر أنه تمت إحالة طلب زيادة الرواتب وزيادة بعض البدلات والمكافآت الى قطاع شؤون الميزانية في وزارة المالية لدراسة الطلب تفصيليا من ناحية التكلفة المالية ومن ثم إحالته الى مجلس الخدمة المدنية حيث يعتبر جهة الاختصاص للبت فيه بشكل نهائي.

الى ذلك، أعلنت مصادر أخرى في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مشروع مرسوم تشكيل مجلس الخدمة المدنية الذي اعتمده مجلس الوزراء في جلسته الاثنين الماضي ينص على: يشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير المالية، وزير الشؤون، وبعض الوزراء الآخرين.

وعن الوزير الذي سيتم تفويضه برئاسة المجلس، أجابت المصادر: تفويض أي من الوزراء برئاسة المجلس يتم بمشروع مرسوم آخر، متوقعة ان يفوض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح برئاسة المجلس بصفته نائبا لرئيس الوزراء.

وقالت المصادر إن المجلس سيجتمع بعد عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة للبت في بعض ترشيحات القياديين الجدد.

وكشفت المصادر ان ديوان الخدمة المدنية سيُبلغ الوزراء الجدد بأسماء الوكلاء المساعدين الذين انتهت مددهم القانونية للاطلاع على موقفهم. وأضافت المصادر ان بعض الأسماء التي رفعت للديوان من المرشحين الجدد للوظائف القيادية سيحاط بها الوزراء الجدد أيضا قبل البت فيها بشكل نهائي.

وبسؤال المصادر عن عدد القياديين الجدد وعدد القياديين الذين انتهت مددهم القانونية وسيبت مجلس الخدمة المدنية في مراكزهم القانونية، ومن ثم رفع الأسماء لمجلس الوزراء، أجابت: 20 قياديا من بينهم 9 قياديين جدد، هم:

٭ وكيل وزارة التعليم العالي.

٭ وكيل وزارة الصحة.

٭ وكيل وزارة التجارة.

٭ وكيل وزارة الخدمات (المواصلات سابقا).

٭ أمين عام جامعة الكويت.

٭ وكيل مساعد في وزارة التجارة.

٭ وكيلان مساعدان في وزارة الصحة.

بالإضافة الى ان مجلس الوزراء سيبت في تعيين رئيس ديوان المحاسبة.