أقامت رابطة الأدباء الكويتيين محاضرة بعنوان «دنيا العربية بين الجمال والجلال» احتفاء باليوم العالمي للغة العربية ألقاها أستاذ اللغة العربية في الجامعة العربية المفتوحة بالكويت د.محمد الطيان.

وقال د.الطيان في تصريح صحافي عقب المحاضرة انه تم اختيار هذا العنوان للمحاضرة لاستعراض الشق الجمالي في لغة الضاد والمتمثل في الشعر والمثل والخطبة والبيان الرائع.

وأضاف ان الشق الثاني من عنوان الندوة وهو الجلال جاء لتناول عظمة هذه اللغة التي تجلت في مختلف العلوم العربية.

وأوضح ان مفردات اللغة العربية تمكن المتحدث من التعبير عن الشعور وتفسير كل مصطلحات العلوم الاخرى، لاسيما انها تعد حلقة الوصل بين الثقافات ووسيلة حقيقية لإثراء المعارف والأفكار والتصورات وتعزيز التفاهم.

وجاء اختيار الـ 18 من ديسمبر يوما عالميا للغة العربية لأنه اليوم الذي أقرت فيه الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1973 اعتبار اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية لها ولكل المنظمات الدولية المنضوية تحتها.