بشرى شعبان

شاركت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في فعاليات ورشة العمل التي تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية بعنوان «الفقر متعدد الأبعاد في المنطقة العربية».

وبهذه المناسبة ألقى الأمين المساعد لشؤون التخطيط والمتابعة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والمتابعة بدر الرفاعي كلمة استعرض فيها ملامح تجربة الكويت في مجال الحد من الفقر متعدد الأبعاد، مشيرا الى ان المسيرة التنموية للكويت تنطلق من رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في «جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار».

وانطلاقا من ذلك، اهتمت الخطة الإنمائية متوسطة الأجل للسنوات ‪2015/2016 - 2019‬/2020 بحماية الأسرة الكويتية من خلال منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تضم تشكيلة متنوعة من النظم والبرامج التي تكفل وتدعم جوانب التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطن الكويتي، بهدف وقايتهم من الفقر وتمكينهم من تحقيق أفضل مستوى معيشي.

وأكد ان الكويت تسعى إلى بناء شبكة أمان اجتماعي متكاملة بهدف توجيه الإنفاق الاجتماعي وإعادة ترتيب أولوياته ورفع كفاءته، وتشجيع المستفيدين بالاعتماد على أنفسهم والخروج من برامج الشبكة كلما أمكن كما تسعى لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة وأهدافها السبعة عشر خاصة المرتبطة بالفقر متعدد الأبعاد، حيث تمت مواءمة أهداف وسياسات الخطة الإنمائية، مبينا ارتباطا وثيقا بأهداف التنمية المستدامة وفي ذات السياق، فقد حققت الكويت إنجازات مميزة، لعل أهمها القضاء على الفقر والجوع، والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والصحية.

وذكر ان أهم ملامح هذه المنظومة تتمثل في أوجه دعم ومساعدات اجتماعية متعددة تقدمها الدولة، وتمثل مصادر دخل حقيقية للمواطنين، لعل أهمها، المساعدات الاجتماعية التي تمنحها الدولة للأسر المحدودة الدخل اقتصاديا، والدعم السلعي والخدمي للعديد من الخدمات كالكهرباء والماء والوقود والاتصالات، وكذلك تقديم القروض الاجتماعية والإسكانية وتعويضات فقدان الوظيفة، فضلا عن تطبيق منظومة تأمينية متميزة، تلبي احتياجات المواطن الكويتي فيما يخص أمنه الاجتماعي بمفهومه الشامل.