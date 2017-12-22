بشرى شعبان

شاركت الهيئة العامة للقوى العاملة في اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع سفارة جمهورية فيتنام لدى الكويت تحت عنوان «التعاون في مجال القوى العاملة بين فيتنام والكويت في قطاع الإنشاءات».

وقد مثل الهيئة في اللقاء كل من نائب المدير العام لحماية القوى العاملة عبدالله المطوطح ومدير إدارة العلاقات الدولية جابر العلي.

وأشاد المطوطح في بداية حديثه بالتعاون المستمر مع غرفة تجارة وصناعة الكويت في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

وحضر اللقاء ممثلون عن الشركات الكبرى الفيتنامية بالإضافة الى ممثلين من وزارة العمل الفيتنامية ووكالات الاستقدام وأيضا ممثلين عن الشركات الكويتية العاملة في مجال الإنشاءات.