بشرى شعبان

التقى نائب المدير العام لحماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح نائب المدير العام لإدارة العمال المغتربين بوزارة العمل بجمهورية فيتنام الاشتراكية دانج سي دونج والوفد المرافق له.

وتم التباحث حول آليات التعاون بين الجانبين في مجال استقدام العمالة.

وأوضح المطوطح للجانب الفيتنامي ان سوق العمل في الكويت مفتوح لجميع الجنسيات ويستقطب العمالة بمختلف اختصاصاتها ومؤهلاتها.

وأكد أن هيئة القوى العاملة تبذل جهودا حثيثة ومستمرة لتطوير عملية استقدام العمالة الماهرة بما يخدم المصالح التنموية والاقتصادية للكويت، ويعود في الوقت ذاته بالنفع على العمالة وعلى البلدان المرسلة لها.

وشدد على أهمية الدور الأساسي للهيئة في توفير الحماية القانونية وضمان وجود بيئة العمل المناسبة التي تكفل لجميع العمال حقوقهم.

بدوره، أبدى دونج امتنانه وشكره للكويت على ما لمسه من جهود وتطورات تستحق الإشادة، وأكد رغبته في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال القوى العاملة، وأبدى استعداده التام لتوفير كل احتياجات سوق العمل الكويتي من عمالة ماهرة مدربة في مختلف المجالات.

حضر اللقاء كل من جابر العلي مدير إدارة العلاقات الدولية، ود.عبدالله الرشيدي مراقب المكتب الفني بالهيئة العامة للقوى العاملة.