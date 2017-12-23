طالبت جمعية الضباط المتقاعدين أعضاء مجلس الأمة بالعمل على إصدار قانون بإسقاط فوائد قروض المتقاعدين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومعالجة المثالب التي تشوب قانون المؤسسة والتي وجدت من أجل توفير خدمات أفضل للمنتسبين لها من المتقاعدين. وقال رئيس الجمعية عميد متقاعد حامد السنافي: يهمنا كمتقاعدين من الاخوة أعضاء مجلس الأمة مناقشة إسقاط فوائد قروض المتقاعدين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث نعتقد أنه لا يجوز للمؤسسة التي هي بيت لكل المتقاعدين أخذ نسبة فوائد على القروض.

وأضاف أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تعتبر ملكا لكل المتقاعدين وفي خدمتهم وكان الأجدر أن تخصص نسبة مئوية من أرباح التأمينات للتوزيع على المتقاعدين بحيث تكون على سبيل المثال راتب إضافي كل سنة يصرف للمتقاعد بحيث يشعر بأنه منتمٍ لهذه المؤسسة والتي منذ إنشائها لم نشعر كمتقاعدين بانتمائنا إليها إلا من خلال العمل الإداري.

وقال السنافي: بصفتي ممثلا لجمعية الضباط المتقاعدين أطالب إخواني أعضاء مجلس الأمة بإسقاط فوائد القروض والتي كان من الأجدر أن تعطى كقرض حسن لمساعدة المتقاعدين وتسهيل الأمور الحياتية عليهم، ولا يفوتني أن أشكر أعضاء مجلس الأمة ومنهم النائب مبارك الحريص على اهتمامهم الدائم بمصلحة المتقاعدين.