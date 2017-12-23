بحضور مدير عام بيت الزكاة بالإنابة محمد العتيبي يرافقه نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية وليد الكندري، ونائب المدير العام للموارد والإعلام كوثر المسلم، ومدير مركز نظم المعلومات بالإنابة محمد عبدالمعطي، تم افتتاح غرفة الحاسبات الرئيسية في بيت الزكاة، بعد أن تمت إعادة هيكلتها وتجهيزها بأحدث النظم والتقنيات.

وقد استمع المدير العام بالإنابة محمد العتيبي إلى شرح من مدير مركز نظم المعلومات بالإنابة ومسؤولي المركز عن إمكانيات الأجهزة الرئيسية الجديدة من ناحية السرعة وحجم التخزين وتقليل حجم السيرفرات ودرجة الحرارة الناتجة عن التشغيل، بالإضافة إلى تخصيص كل جهاز لمجموعة من الأنظمة التي تخدم إدارات بيت الزكاة والتي يتجاوز عدد الأنظمة المستخدمة من خلالها أكثر من 50 نظاما آليا تشمل أنظمة العمل الخيري مثل الخدمة الاجتماعية، كافل اليتيم، طالب العلم، المشاريع المحلية، الأسر المتعففة، والأنظمة المالية وأنظمة شؤون الموظفين، والأنظمة التي تعمل من خلال الموقع الإلكتروني لبيت الزكاة كالتبرع الإلكتروني والتوظيف والمساعدات الاجتماعية والقرض الحسن.

وفي نهاية مراسم الافتتاح، أشاد العتيبي بما تحقق من إنجاز وسرعة تجهيز الغرفة وفق أحدث المواصفات الفنية والتقنية، وتماشيا مع تطبيق بيت الزكاة لسياسة الجودة في مجال أمن وسرية المعلومات ومواجهة الأخطار والكوارث.

وأضاف: لا يسعني إلا أن أقدم خالص التقدير لمسؤولي وموظفي مركز نظم المعلومات على جهودهم الكبيرة التي قاموا بها من أجل إنجاز هذا العمل الذي سيعود بالفائدة الكبيرة على سرعة إنجاز العمل وعدم توقف الأنظمة الآلية وراحة الموظفين وعملاء بيت الزكاة، كما قدم خالص الشكر لنائب المدير العام للموارد والإعلام على اهتمامها بإنجاز هذا العمل في أقل مدة زمنية، وتذليل كل الصعاب التي اعترضت مراحل التنفيذ.

بدوره، أوضح محمد عبدالمعطي ان التجهيزات الجديدة راعت توفير أعلى أنظمة الأمان والسرية لحماية البيانات والمعلومات من الاختراقات، كما اشتملت التجهيزات الجديدة توفير على أحدث أجهزة الاستشعار والإنذار المبكر لأي أخطار قد تواجه الغرفة والتي تعمل آليا منذ اللحظة الأولى لمواجهة الخطر وسرعة احتوائه، إضافة إلى إرسال رسائل تحذيرية إلى مسؤولي مركز نظم المعلومات لسرعة اتخاذ اللازم، كذلك تم تزويد الغرفة بنظام جديد للتبريد يمنع ارتفاع درجة حرارة الغرفة خاصة خلال أشهر الصيف، إضافة إلى توفير نظام متكامل للمراقبة والمتابعة بالكاميرات ونظام آلي للدخول والخروج.

من جانبها، شكرت نائب المدير العام للموارد والإعلام كوثر المسلم مسؤولي وموظفي مركز نظم المعلومات، مشيدة بتميزهم وكفاءتهم العالية في إدارة الأنظمة والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى سعيهم الدائم في تنفيذ خطة بيت الزكاة لمواكبة التطور الذي يتلاءم مع متطلبات الحكومة الإلكترونية وخطة الدولة في إرساء دعائم الحكومة الذكية التي تهدف إلى تقديم الخدمات للجمهور بأسهل وأبسط الوسائل من خلال الأنظمة والتقنيات المختلفة.