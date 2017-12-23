ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الإنجاز

أسامة أبو السعود

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م. فريد عمادي وجود تحديات كبيرة أمام نشر تعاليم الاسلام خصوصا في ظل الانفتاح الكبير بوسائل الإعلام والثورة الالكترونية مما يحملنا مسؤوليات مضاعفة في حماية المجتمع الكويتي.

جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش افتتاحه المخيم الربيعي لإدارة الدراسات الإسلامية بمنطقة كبد بحضور الوكيل المساعد للدراسات الإسلامية والقرآن الكريم د. وليد الشعيب، ومدير إدارة الدراسات مرزوق الهيت ومدير إدارة مكتب الوكيل عبدالحميد المطيري ومسؤولي إدارة الدراسات الإسلامية.

‏وأضاف عمادي: إذا كنا نريد أن نحقق الإنجاز في وزارة الأوقاف فيجب علينا العمل بروح الفريق الواحد والتكاتف فيما بيننا ونكون أسرة واحدة، مثنيا على جهود العاملين بإدارة الدراسات الاسلامية ومراكز دور القرآن الكريم في خدمة كتاب الله والدارسين في مختلف المراكز.

واستمع عمادي والشعيب إلى ملاحظات عدد من الموجهين والوكلاء في المراكز الخارجية التابعة لإدارة الدراسات الإسلامية.

‏وفي ختام اللقاء قام مدير ادارة الدراسات الاسلامية مرزوق الهيت بتكريم وكيل وزارة الأوقاف م. فريد عمادي والوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية د.وليد الشعيب.