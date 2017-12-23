ليلى الشافعي

نظمت لجنة الرعاية اللاحقة بجمعية بشائر الخير مسابقة ثقافية للتائبين بمقر ديوانية البشائر، بحضور نائب رئيس اللجنة عبدالرحمن بوزبر، والمشرف الإداري عبدالله نشمي وقدم المسابقة من موظفي اللجنة خالد مجيد ومحمد صابر، واشتملت على عدد كبير من الأسئلة المتنوعة ثقافيا واجتماعيا ورياضيا ودينيا بالإضافة إلى أسئلة الذكاء والأمثال الشعبية، وتم تقسيم التائبين إلى أربع مجموعات لزيادة حدة المنافسة.

وفي كلمته خلال تدشين المسابقة الثقافية قال نائب رئيس لجنة الرعاية اللاحقة عبدالرحمن بوزبر: ان المشاركة في المسابقة لها رمزية معينة ونهدف من خلالها الى التنافس الأخوي وتبادل المعلومات، فهي فائدة عقلية نسعى من خلالها إلى توسيع المدارك واكتساب أكبر قدر من المعلومات الثقافية، التي تعمل على تنشيط الذاكرة، كما أن المسابقة موضوعة بطريقة معينة لتحقق الأهداف التي نسعى من اجلها. وأضاف بوزبر، ليس الهدف من هذه المسابقة أن تكون مجرد فائز وتحصل على جائزة ولكنها تسعى إلى وجود قيمة خلقية وتربوية، فالحضور الجيد والمشاركة الفعالة والاستفادة الروحية أهم من الجائزة التي يحصل عليها المتسابق.

بدوره قال المشرف الإداري باللجنة عبدالله نشمي: المسابقة الثقافية تعد من أهم البرامج التي يقبل عليها التائبون وتمثل لهم سعادة كبيرة رغم رمزية الجوائز، إلا أنها تمثل قيمة لما بذلوه من جهد خلال التنافس المعلوماتي بين الفرق المشاركة والوصول إلى الفوز. وذكر نشمي ان من أجمل ما تتميز به المسابقة الثقافية هي روح الفريق والتعاون، والتنافس الشريف، والروح المرحة، والسعادة التي تبدو على وجوههم في نهاية السباق وتسلم جوائزهم، لذا تحرص اللجنة على إقامة مثل هذه المسابقات التي تعد من البرامج الناجحة التي تنفذها لجنة الرعاية اللاحقة بجمعية بشائر الخير، بما تحققه من غايات طيبة وأهداف نبيلة.

وهذا، وعبر عدد من التائبين عن خالص شكرهم وتقديرهم للجنة الرعاية اللاحقة بجمعية بشائر الخير على إتاحتها الفرصة لهم للمشاركة ولما تبذله من جهد لإنجاح مثل هذه المسابقات التي تمثل إفادة حقيقية وإضافة جيدة للمخزون الثقافي لديهم.

وفي ختام المسابقة تم إعلان الفريق الفائز وقام نائب رئيس اللجنة وسكرتير اللجنة والمشرف الإداري ومقدم المسابقة بتكريم الفائزين في جو سادته المحبة والسرور.