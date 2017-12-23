محمد راتب

أكد رئيس جمعية الجهراء التعاونية محمد سنافي الشمري حرص مجلس الإدارة على تكريم كوكبة من ابناء المساهمين المتفوقين، حيث يأتي هذا الحفل دعما معنويا لهم للاستمرار في تفوقهم دراسيا وتشجيعا لهم على التحصيل العلمي، موضحا ان نجاح الحفل ترجم من خلال الحضور اللافت والمميز لاهالي المنطقة.

جاء ذلك خلال احتفال جمعية الجهراء التعاونية بتكريم ابناء المساهمين المتفوقين دراسيا بكافة المراحل في صالة الشيخ عبدالله المبارك الصباح بحضور رئيس وأعضاء مجلس الادارة وعدد غفير من اهالي المنطقة.

وعبر الشمري عن سعادته عندما رأى الفرحة والبهجة مرسومة على وجوه أبنائنا الطلبة وأولياء امورهم فهذا هو هدف الحفل، مضيفاً ان مجلس الادارة مستمر في تقديم الخدمات المميزة للمساهمين على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات، حيث لن ندخر اي مجهود يصب في صالح المساهمين والمستهلكين.

وذكر ان اي طالب متفوق من ابناء المساهمين المسجلين لدى الجمعية خلال الفترة الرسمية لم يستطع الحضور في الحفل يمكنه الذهاب لقسم المساهمين للحصول على تكريمه الخاص فيه.