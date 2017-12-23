بشرى شعبان

كشفت الإدارة المركزية للإحصاء عن تنفيذها مشروع «النظام الآلي الخاص بمستهدفات الخطة الخماسية» بالربط مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والربط مع أكثر من ثلاثين جهة حكومية بهدف متابعة مستهدفات ومؤشرات الخطة الخمسية.

وبين التقرير الذي أصدرته الإدارة، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، ان المشروع يتضمن مشاريع «نظام معلومات سوق العمد» بالتعاون مع البنك الدولي وتم خلاله الربط بين ست جهات ذات الصلة بسوق العمل، و«النظام الآلي الخاص بمستهدفات الخطة الخمسية» لربط الأمانة العامة للتخطيط مع ثلاثين جهة حكومية، وربط الإدارة المركزية للإحصاء بشبكة الكويت للمعلومات (KIN)، بالإضافة الى الربط الآلي مع الجهات المزودة لبيانات سوق العمل، وكذلك الربط الآلي مع وزارة النفط وبورصة الكويت وربط الملف المشترك مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية والملف المشترك مع القوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة وديوان الخدمة المدنية.

وأشار التقرير الى تطوير وإنشاء أنظمة احصائية جديدة تخدم قطاعي العمل الاحصائي والإسناد الاداري والمعلومات.

كما لفت أيضا الى تطوير أنظمة قائمة لتواكب التطور منها نظام الإحصاءات الزراعية، نظام إحصاءات التجارة الخارجية ونظام التراسل الالكتروني والأرشفة.

وبين التقرير إنجاز ميكنة خدمات الادارة المركزية من خلال الموقع الالكتروني والبوابة الحكومية للدولة ومنها طلب الشهادة الزراعية واستمارة اتمام البناء آليا، إلى جانب تطوير بناء نظم معلومات جغرافية إحصائية وإطلاق البوابة الالكترونية لنظم المعلومات الجغرافية لتعداد الكويت وإصدار الاطلس الاحصائي الاقتصادي الاجتماعي وتم توزيعه على مؤسسات الدولة، بالإضافة الى إنشاء موقع تطبيق للأجهزة الذكية والذي يهدف الى تقديم خدمات استشارية لنظم المعلومات الجغرافية للإدارة المركزية للإحصاء والتنسيق مع الجهات الحكومية بالدولة لتحديث الخرائط الجغرافية الخاصة بالكويت.