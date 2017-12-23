في إطار حملة «التعريف بتأثيرات التغير المناخي في دولة الكويت» التي أطقلتها الجمعية الكويتية لحماية البيئة أخيرا، أقامت إدارة البرامج والأنشطة بالجمعية ورشة عمل على مدار يومين لعشرين شابا وفتاة من منتسبي أكاديمية لوياك.

وقالت الأمين العام مديرة البرامج والأنشطة بالجمعية جنان بهزاد في تصريح صحافي اليوم إنه «في اطار العمل على تعزيز التعليم النوعي كونه القطاع المهم والأوسع انتشارا في المجتمع والتخفيف من آثار التغير المناخي والمشكلات الناجمة عن التغيرات المناخية على اختلاف جوانب الحياة العامة، اقامت الجمعية ورشتي عمل تخصصية وجلسة حوارية باللغتين العربية والانجليزية لنحو عشرين شابا وفتاة من أعضاء اكاديمية لوياك للتعريف والتوعية بتأثيرات التغير المناخي في الكويت كون أن تغير المناخ من أحد التحديات الرئيسية في عصرنا، حيث يضيف ضغطا كبيرا على مجتمعاتنا وعلى البيئة.

ومن خلال البرامج المعدة والمناهج التعليمية الدراسية أو التدريبية المخططة لغرس مفاهيم التنمية المستدامة وتحسين استثمار الموارد الطبيعية أو البشرية، مضيفة ان «من اهم الأمور لتحقيق أهداف التنمية المستدامة هو تضمين خارطة طريق للإجراءات المتعلقة بالمناخ التي من شأنها أن تخفض الانبعاثات وتبني القدرة على التأقلم مع آثار تغير المناخ». وأوضحت بهزاد أنها عرضت على المشاركين نماذج من أبرز تلك التأثيرات للتعريف بها وأبرز الشاهدات اليومية التي تشملها والمعنية بكل البيئات والموائل الطبيعية في الكويت والتعريف بنصوص العقوبات المخصصة لها في قانون حماية البيئة للكويت، مبينة انه «إذا ترك تغير المناخ دون ضوابط فسيؤدي إلى تفاقم الوضع، على غرار ما نشهد بالفعل، فالتهديدات الحالية، مثل الاحداث المناخية مثل اشتداد العواصف الغبارية وندرة الأمطار ومالها من اثار على الغطاء النباتي والتنوع الاحيائي».

وأكدت أن ورشة العمل شملت الكثير من اللوحات المرئية التي تتناول مواد معنية بالنباتات الفطرية والطيور المهاجرة والمستوطنة والبيئات البرية والساحلية وكائناتها والتي تعكس جميعها مدى تأثرها بالتغيرات المناخية سواء كانت بشرية الأسباب أو طبيعة المسببات.