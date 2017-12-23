تحت رعاية عميدة كلية الآداب د.سعاد عبدالوهاب، أقام قسم التاريخ والآثار ندوة بعنوان «التعددية والتسامح أوزبكستان نموذجا» بحضور سفير أوزبكستان لدى البلاد وقدمت عريفة الحفل د.شيخة الجاسم كلمة شكرت فيها الحضور وقدمت المشاركين في الندوة وهم مستشار إدارة مسلمي أوزبكستان د.حميد نورسونوف، وشاه خليل شاه يعقوب ونائب رئيس أكاديمية كلية الفنون والعميد المساعد للشؤون الأكاديمية والدراسات العليا ورئيس مركز اللغات في كلية الآداب د.عبدالهادي العجمي.

وبدأ المتحدث الأول د.حميد نورسونوف كلمته بالشكر الجزيل للكويت حكومة وشعبا وجامعة الكويت خاصة متمثلة بكلية الآداب، وتقدم بالشكر الجزيل لما قامت به من أعمال جليلة في إقامة الأسبوع الأوزبكستاني في الكويت، وبهذه المناسبة الكريمة بلغ تحياته الحارة من بلد الإمام البخاري رضي الله عنه وخصوصا الشعب الأوزبكستاني للأمير والشعب الكويتي وخصوصا طلبة العلم.

وأضاف: في الحقيقة هذه المحاضرات تفيدنا كثيرا وتكون عاملا لتقريب الشعوب وخصوصا الأمة الإسلامية، وبهذه المناسبة كتبت بعض التقارير عن التسامح الديني رهينة للسلام والوئام بين شعوب العالم، وأن تاريخ الإنسانية أثبت ان التعامل مع الخلافات بين الشعوب لا يتم إلا بالاحترام ومراعاة الحقوق والعيش بطريقة سلمية.

بدوره، أعرب شاه خليل شاه يعقوب عن خالص شكره للكويت أميرا وشعبا على حسن الضيافة والاهتمام والامتنان على إقامة الأسبوع الأوزبكستاني بالكويت، لإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والمعارف بين البلدين.

وفي السياق ذاته، قال العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والدراسات العليا ورئيس مركز اللغات في كلية الآداب د.عبدالهادي العجمي ان زيارة وفد أوزبكستان لكلية الآداب تاريخية وإضافة جميلة للكلية، وخصوصا انها بلاد السوق والمدرسة والجامع، فهي دولة تعتبر منبتا للعلماء، كالخوارزمي والبخاري، ثم استحضر جغرافية هذا البلد، وتفرده بأهم طرق نقل التجارة، وهو الأمر الذي ادى الى نشاط السوق وتبادل الخبرات والثقافات والفنون والديانات، فلوجود الجامع والسوق يشرح لنا نقطة مهمة عن تشكيلات الشعب في هذه الدولة بتراكمات مئات السنين، واقتصاد يعتمد على الترحيب بالتجار وبالتعددية ومرحب بالاختلافات.