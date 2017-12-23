استقبل أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، رئيس وأعضاء وفد أكاديمية الخرطوم للعلوم الإدارية من جمهورية السودان الشقيقة برئاسة مدير عام إدارة بناء القدرات السودانية بوزارة التنمية البشرية عبدالعاطي خير.

وقد رحب المجدلي برئيس وأعضاء الوفد، متمنيا لهم طيب الإقامة.

كما قام الوفد بجولة في إدارات وأقسام البرنامج للتعرف على الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها البرنامج لدعم الاقتصاد الوطني الكويتي من خلال تعيين أبناء الكويت في مؤسسات القطاع الخاص وتشجيع الكويتيين للعمل في القطاع الخاص من خلال الدعم المادي للعمالة الوطنية والعلاوات الاجتماعية للزوجة والأبناء، إضافة إلي ما يقوم به البرنامج من دورات تدريبية لتطوير كفاءات وإمكانات العاملين بالقطاع الخاص سواء كانت دورات خاصة محلية أو خارجية، كما تعرف الوفد على جهود البرنامج في التعاون مع مؤسسات العمل بالقطاع الخاص ودعم الجهود في بناء القدرات الوظيفية للموارد الوطنية.

وأعلن المجدلي عن ترحيبه وسعادته برئيس وأعضاء الوفد، متمنيا لهم النجاح في أنشطتهم وفعالياتهم في الأكاديمية، وقام بتقديم درع تذكارية لرئيس الوفد مدير عام إدارة بناء القدرات السودانية بوزارة التنمية البشرية.

ومن جانبه، شكر رئيس الوفد المجدلي وموظفي البرنامج على هذا الترحيب والتكريم له ولأعضاء الوفد، وقد أشاد بالدور الرائد والمميز الكبير الذي يقوم به البرنامج لدعم العمالة الوطنية وتشجيعها بكل الوسائل لتطوير العمل في مختلف المؤسسات بالقطاع الخاص لتطوير الأداء ودعم المسيرة التنموية الاقتصادية لبناء اقتصاد وطني كويتي يساهم في التنمية الوطنية.