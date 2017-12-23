وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية قرض مع جمهورية الصين بقيمة 9 ملايين دينار كويتي أي حوالي 30.6 مليون دولار أميركي، للإسهام في تمويل المرحلة الثانية من مشروع مستشفى وزهونغ الشعبي.

وقال الصندوق في بيان صحافي إن المشروع يهدف إلى المساهمة في تغطية الطلب المتزايد على الخدمات الطبية الأساسية والمتخصصة لسكان مدينة وزهونغ والمدن المجاورة علاوة على دعم التنمية الاجتماعية في منطقة نينغشيا.

وأوضح ان المشروع يتضمن تنفيذ أعمال بناء وتجهيز 5 مبان رئيسية طبية متخصصة في علم الأورام وأمراض القلب والأمراض المعدية والتأهيل الطبي ومبنى للخدمات اللوجستية وما تحتاجه من خدمات أخرى وبسعة 498 سريرا في موقع جديد في المدينة، كما يشمل المشروع توريد وتوفير المعدات الطبية والأثاث والخدمات الاستشارية».

وذكر ان القرض المقدم هو الـ 38 الذي يقدمه الصندوق لجمهورية الصين إذ سبق أن قدم لها 37 قرضا لتمويل مشاريع في قطاعات مختلفة هناك بلغت قيمتها الإجمالية نحو 280 مليون دينار.

ووقع اتفاقية القرض نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية نائب المدير العام هشام الوقيان وعن حكومة جمهورية الصين نائب المدير العام في وزارة المالية ونج شون جيج وشهد الحفل حضور سفير الكويت لدى الصين سميح حيات والمدير الإقليمي لدول شرق وجنوب آسيا والمحيط الهادي في الصندوق وليد البحر.