



حجي المخيشم الشمري ـ 80 عاما ـ الجهراء ـ القصر ـ ق2 ـ ش2 ـ م18 ـ ت: 0096566662564 ـ 0096599809448.



عبدالعزيز حيدر حسن الحمر ـ 44 عاما ـ الرجال: الرميثية ـ حسينية القائم ـ ق3 ـ ت: 0096599715656، النساء: وقت العصر فقط.



صالح موسى علي السعد ـ 89 عاما ـ الرجال: السلام ـ ق5 ـ ش507 ـ م46 ـ ت: 0096525319132، النساء: الجابرية ـ ق6 ـ ش7 ـ م31 ـ ت: 0096555090178.



بزه محمد شملان الرومي، ارملة جاسم ابراهيم المضف ـ 82 عاما ـ الرجال: الدعية ـ ق4 ـ ش45 ـ ديوان المضف ـ ت: 0096522524122 ـ 0096566602516، النساء: الدعية ـ ق4 ـ ش45 ـ م1 ـ ت: 0096590036869.



ردن محمد ردن المطيري ـ 22 عاما ـ الرجال: صباح الناصر ـ ق5 ـ ش40 ـ م29 ـ ت: 0096555597117، النساء: جابر الاحمد ـ ق1 ـ ش136 ـ م765.



عبدالرضا حسن غلوم شاه عباس ـ 76 عاما ـ الرجال: الجابرية ـ حسينية البلوش ـ ت: 0096566336686، النساء: الرميثية ـ حسينية ام صادق.



عدنان محمد راشد الحديبي ـ 57 عاما ـ الرجال: السلام ـ ق5 ـ ش518 ـ م16 ـ ت: 0096599102201، النساء: مبارك الكبير ـ ق5 ـ ش22 ـ م3 ـ ت: 0096599421333 ـ الدفن التاسعة صباحا.



فاطمة محمد حسن اشكناني، ارملة محمد زمان اشكناني ـ 78 عاما ـ الرجال: الحسينية الاشكنانية ـ ميدان حولي ـ ت: 0096599686860، النساء: القادسية ـ ق2 ـ شارع محمد حبيب البدر ـ م4 ـ ت: 0096599631333.



عيده حبيب المناور المسيلم، ارملة نافل حطاب الهيفي ـ 97 عاما ـ الرجال: الفروانية ـ ق2 ـ ش146 ـ م19 ـ ديوان المناور ـ ت: 0096566661706، النساء: الرحاب ـ ق2 ـ ش102 ـ م24 ـ ت: 0096550258577 ـ الدفن التاسعة صباحا.