شدد سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الكويت صقر أبو شتال على قوة العلاقات الثنائية بين المملكة والكويت، مؤكدا انها علاقات متجذرة تزداد عمقا ورسوخا يوما بعد يوم.

وأكد أبو شتال في كلمة له خلال حفل تكريم الشركات الكويتية المشاركة في ملتقى التوظيف الأردني ـ الكويتي الرابع الذي أقيم بالكويت، مؤخرا وتكريم لجنة التوظيف بمجلس الجالية الأردنية أن قوة العلاقات الثنائية بين البلدين دفعت الى نجاح الملتقى وتحقيق أهدافه الموضوعة.

وقال: «الأردن يسعى دوما لتوثيق علاقاته مع الأشقاء بالكويت وزيادة مستوى التعاون في جميع المجالات وعلى كل الأصعدة لما فيه خير الشعبين الشقيقين». وأضاف أبو شتال ان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين أرست دعائمها وأصبحت نموذجا يحتذى للعمل العربي المشترك قائمة على التشاور والتنسيق المستمر على كل المستويات وذكر ان ملتقى التوظيف الأردني ـ الكويتي الرابع حقق أهدافه وجاء كاستمرارية للملتقيات السابقة التي عقدت بالكويت، مشيرا الى ان نجاحه كان بفضل الشركات المشاركة والراغبة في الحصول على الموارد البشرية الأردنية المتميزة والمؤهلة.

وقال: إن الكفاءات البشرية الأردنية أثبتت قدرتها العالية ومصداقيتها الكبيرة بالعمل من خلال الارتقاء بالشركات التي يعملون بها مما أدى إلى زيادة أعداد الأردنيين بالقطاع الخاص.

ورأى ان الملتقيات السابقة مهدت الطريق لعقد الملتقى الأول للتوظيف الأردني- الكويتي الذي أقيم بالعاصمة عمان العام الماضي والذي كان الأول من نوعه بالشرق الأوسط حيث التقت اكثر من 46 شركة كويتية بالكفاءات العالية والمتخصصة الأردنية. وأكد أبو شتال ان الأردن يعد الدولة الأولى في الشرق الأوسط بجودة مخرجاتها التعليمية وجودة الموارد البشرية المتخصصة والفنية والإدارية، مشيدا بلجنة التوظيف المنبثقة عن مجلس الجالية الأردنية وما تبذله من جهود واضحة في سبيل تعزيز العلاقات وتقديم نخبة من الكفاءات الأردنية المتخصصة العاملة على رفد الاقتصاد الكويتي، مضيفا ان ما تقوم به لجنة التوظيف من جهود يدعو للمفخرة والاعتزاز، حيث أثبتت جدارتها في تقديم الكفاءات المؤهلة، مبينا ان اللجنة تعمل على تأهيل وتدريب الموارد البشرية ضمن عمل تطوعي ومؤسسي.

من جهته، أكد الأمين العام لمجلس الجالية الأردنية نبيل العبد الله أن العلاقات الأردنية ـ الكويتية تمر بعصرها الذهبي بكل مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بفضل التوجيهات الحكيمة من قيادتي البلدين صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وقال في كلمة مماثلة له خلال الحفل إن حكومتي البلدين حرصتا على الارتقاء والنهوض بالعلاقات الثنائية المتينة خدمة للمصالح المشتركة لشعبي البلدين الشقيقين، مبينا وجود اتفاقيات ثنائية تعزز مسيرة التعاون المشترك فيما بينها وتعكس نمو وتطور العلاقات المتميزة.