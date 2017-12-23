عماد جمعة: الملتقى سيؤرخ لبداية عهد بيع اللوحات واقتنائها

دشنت قاعة بوشهري للفنون افتتاح أول ملتقى لرواد الكاريكاتير بين مصر والكويت بحضور السفير المصري لدى الكويت طارق القوني ود.سليمان العسكري ود.نادر القنة وكوكبة كبيرة من نجوم الكاريكاتير الكويتي المشاركين بلوحاتهم في الملتقى مثل الفنان عبدالرضا كمال وعبدالسلام مقبول وعبدالوهاب العوضي وجعفر رجب وعبدالعزيز ارتي وقاسم ياسين الذي غاب عن الافتتاح لظروفه الصحية لكنه كان حاضرا بلوحاته، والفنان العالمي علي فرزات ضيف الشرف والفنان محمد ثلاب رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية وبعض أعضاء الجمعية منهم بدر المطيري وأحمد هيشان وبمشاركة الفنان خالد إبراهيم مصمم شعار الملتقى بلوحة عن الراحل الكبير عبدالحسين عبدالرضا تكريما له، كما شارك بالحضور الفنان يوسف بن سيف وكوكبة كبيرة من الجماهير ومحبي الفنون التشكيلية والكاريكاتير، بالإضافة إلى تلفزيون وإذاعة الكويت.

شارك في الملتقى أكثر من 30 فنانا من رواد الكاريكاتير في مصر علاوة على ستة فنانين من رواد الكاريكاتير في الكويت يعود تاريخ كثير من اللوحات إلى ما يقرب من نصف قرن تقريبا تم رسمت بأيدي الرواد وهي تعكس صورة المجتمع المصري والعربي وقضاياه السياسية والاجتماعية في تلك المراحل المختلفة، ويقول عماد جمعة مدير الملتقى حول الافتتاح: نشكر وزارة الإعلام الكويتية ووزيرها ناصر الجبري ووكيل الوزارة وفريق إذاعة وتلفزيون الكويت على تبنيهم هذا الحدث وتغطيتهم لحفل الافتتاح وعمل لقاءات مع الفنانين، وهذا يعتبر دعما مهما لنجاح فكرة الملتقى التي دشنت الكويت فكرتها، وكانت سباقة كعادتها في كثير من الفعاليات الثقافية والفنية، وأعتقد أن هذا الملتقى سوف يؤرخ لبداية عصر بيع اللوحات الكاريكاتيرية واقتنائها على غرار اللوحات التشكيلية بعد أن عانت من الإهمال والتهميش بعد نشرها في الصحف والمجلات التي ظلت تلك الرسوم حبيسة فيها لا تتجاوزها، اللهم إلا في المواقع الإلكترونية، فشكرا لكل الحضور الكريم في حفل الافتتاح وللفنانين الكويتيين المشاركين في الملتقى تحية لهم جميعا، وأدعو كل الكويتيين والمقيمين الى زيارة معرض الملتقى ومشاهدة الفرق بين كاريكاتير زمان والآن ومدى اختلاف واتفاق القضايا التي كان يعالجها.