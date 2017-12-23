الدلهان: نقدم للوطن كوكبة من الخريجين الذين أتموا سنوات التحصيل الدراسي

ثامر السليم

تحت رعاية سفير البحرين لدى الكويت الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة وبحضور المستشارة الثقافية منى الدلهان نظمت الملحقية الثقافية بسفارة البحرين حفلا لتكريم الخريجين بمناسبة العيد الوطني للمملكة، أول من أمس في فندق سويس بل بلازا، وبذلت الدلهان جهودا كبيرة لمتابعة جميع التحضيرات للخروج بلقاء مثمر وناجح على مختلف الأصعدة.

في البداية، أشاد نائب السفير البحريني المستشار فتحي السبت بالعلاقات الأخوية التي تجمع بلاده بالكويت، لافتا إلى أن هناك حوالي 200 ألف بحريني يعيشون في بلدهم الثاني الكويت، مهنئا مختلف أطياف الشعب البحريني بهذه المناسبة، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع الطلبة البحرينيين في الكويت.

ومن جانبها، قالت المستشارة الثقافية البحرينية منى الدلهان: يطيب لي أن أرفع أجمل التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وذلك لاهتمامهم بجميع وزارات ومؤسسات الوطن التعليمية من أجل تحسين المستوى التعليمي لجميع أبناء الوطن، ويسعدني أن أبارك لوزير التربية والتعليم بالبحرين د.ماجد النعيمي، وسفير البحرين في الكويت الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة على جهودهم المشكورة ودعم الملحقية الثقافية لتوفير احتياجات الطلبة والطالبات في الكويت والإنجازات المتوالية في مجال التربية والتعليم.

وأضافت الدلهان: يسر الملحقية الثقافية بسفارة مملكة البحرين أن تقدم للوطن كوكبة من طلابها وطالباتها الذين أتموا سنوات التحصيل الدراسي في كلياتهم، لافتة الى انه جاء وقت التحاقهم بميدان جديد في الحياة وهو ميدان العمل والإنجاز والإبداع متسلحين بما تلقوه من علوم ومعارف في مختلف الاختصاصات العلمية والصحية والإنسانية.

وتابعت: نقوم بتخريج دفعة جديدة من أبناء الوطن وقد حازوا العلوم والمعارف ليردوا لوطنهم الجزاء الحسن على ما منحهم وأعطاهم في سنوات حياتهم الماضية، مشيرة الى تزامن الاحتفال بالدفعة الجديدة من الخريجين مع مناسبة عزيزة على قلوبنا وهي العيد الوطني السادس والأربعون لمملكة البحرين وعيد جلوس جلالة الملك على العرش.

بدورها، ألقت الطالبة يسرى السيد أمين كلمة الخريجين قائلة: إنها لحظات حاسمة ومؤثرة في حياة كل طالب جاءت كنتيجة لأروع سنوات نقشت في الوجدان، حيث كانت من اللحظات الجميلة التي مرت علينا طيلة مسيرتنا الأكاديمية، ونحن كخريجين نقف بين أيديكم يختلط نجاحنا بدموع أم عجنت الحياة بماء روحها لترى هذا اليوم وبشموخ أب أفنى عمره من أجل هذه اللحظات التي تزيدنا فرحا وفخرا.