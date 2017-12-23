أطلقت «أرمينيان آرت» معرضها الفني الذي استمر 3 أيام في متجرها القائم في «الصالحية مول» بحضور السفير الأرمني في الكويت مانويل بادييان، ولفيف من السفراء ورجال الأعمال والمهتمين بالفن الراقي.

وتضمن المعرض قطع مجوهرات فنية ساحرة تثير الإلهام وآثارا فنية رائعة، تجسدت عبرها قصص عشق تتلألأ بجمالها وفنياتها العالية، صاغتها أيادي أساطين الفن عبر التاريخ في لحظات إلهام.

وقد جابت «أرمينيان آرت» العالم لتخلق هذه التجربة المميزة لعشاق الفن، نعم فقد زارت الماضي لتضع بين أيدينا روائع الفن القديم من القرون السابقة حول العالم، تحف لا تضاهى صاغتها أنامل أساطير الفن وصاغة الأحجار الكريمة فعكست الحقب الفيكتورية والجورجية والإدواردية وحقبة المغل والفن المتطور ونخبة صياغة المجوهرات.

وعرضت «أرمينيان آرت» قطعا تاريخية خلدها التاريخ لعشاق الفن بأرقى صوره، حيث تجلب إلى النور هذا الحدث الفريد ليعيش عشاقه في أجوائه الرائعة الدافئة، إنها من أجمل ما صنع عبر التاريخ، وهو ما يعطي هذا الحدث أهميته وثقله الثقافي والفني.

كل قطعة فنية آسرة تروي قصة عشق ووحي، كل قصة فيها ألق ألف ليلة وليلة من السحر والجمال والفن بأبدع صوره.