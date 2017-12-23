استقبل مطار براتيكا دي ماره العسكري القريب من روما، فجر اليوم السبت، لأول مرة، 162 مهاجرا نقلتهم طائرتين تابعتين لسلاح الجو الإيطالي قادمتين من العاصمة الليبية طرابلس في ليبيا.



وهذه أول دفعة تصل إيطاليا في إطار مبادرة"الممرات الإنساني" التي أطلقتها الداخلية الإيطالية بالتعاون مع حكومة الوفاق بطرابلس، والمفوضية العليا للاجئين، والرامية إلى استقبال مهاجرين من مراكز الاحتجاز في ليبيا.

وقال التلفزيون الحكومي إن الطائرة الأولى كان على متنها 108 مهاجرا، والثانية 54، وكان في استقبالهم، وزير الداخلية ماركو مينيتي، وفنسنت كوشيتيل، مسؤول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في المتوسط.

ونقل عن مينيتي القول في مؤتمر صحفي بعد وصولهم "هذه ليست سوى البداية، وسنواصل العمل مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وفقا للمبدأ الذي دأبنا عليه دائماً وهو : محاربة عدم الشرعية لبناء الشرعية الحقيقية.

من جانبه قال كوشيتيل،"لأول مرة، تمكنا من إجلاء اللاجئين الأكثر ضعفا من ليبيا مباشرة إلى إيطاليا".



وأضاف"لقد تم احتجاز العديد من الأشخاص الذين تم بيعهم من قبل مهربي البشر في ظروف لا إنسانية في ليبيا".



ويحمل المهاجرون القادمون الجنسيات الإريترية والإثيوبية والصومالية واليمنية، وقد تقدموا جميعاً بطلبات لجوء إنساني إلى السلطات الإيطالية.

ومن المنتظر أن تتولى منظمة كاريتاس الكنسية، مهمة إيواء المهاجرين القادمين لدى مرافق تابعة لها في مدن ريجو كالابريا وبينيفينتو (جنوب) وفاريزه وميلانو وتريفيزو (شمال) وأريتسو (وسط)