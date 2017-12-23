

تشهد بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) اليوم السبت مباراتين ضمن المجموعة الثانية للبطولة بلقاءين يجمع الاول قطر مع اليمن فيما يلتقي في الثاني العراق مع البحرين على استاد نادي الكويت.



والتقى المنتخبان القطري واليمني اربع مرات في النسخ الماضية انتهت ثلاث منها بفوز منتخب قطر بينما انتهت الرابعة بالتعادل السلبي.

اما منتخبا العراق والبحرين فتواجها في ست مباريات على مستوى البطولة فاز العراق في اربع منها وتعادلا في اثنتين فيما لم يحقق المنتخب البحريني اي فوز على العراق الذي سجل لاعبوه 11 هدفا مقابل هدفين نجح البحرينيون في تسجيلهما.



وتستضيف الكويت بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 23) في الفترة من 22 ديسمبر حتى الخامس من يناير المقبل.