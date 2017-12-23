رفع 312 سيارة مهملة وسكراب ووضع 4149 ملصق

أوضحت الإحصائية التي أعدتها إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن إنجازات إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة خلال شهر نوفمبر الماضي بأنها حققت العديد من الإنجازات التي شملت رفع السيارات المهملة والمخالفات والتعهدات والملصقات .

وفي هذا السياق أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة مشعل العازمي على استمرار الحملات علي مدار الساعة مشيرا إلى أن عمليات التصدي للتجاوزات المتمثلة بإشغالات الطرق مستمرة على مستوى السيارات المهملة في الشوارع والساحات بالمحافظة بهدف تطهير مختلف المناطق من تلك المظاهر السلبية التي تشكل تعدياً صريحاً على الممتلكات العامة للدولة أو المتمثلة بمخالفات قانون النظافة العامة وإشغالات الطرق.

وأوضح العازمي بأن حملات رفع السيارات المهملة والسكراب من شوارع وميادين المحافظة سبقتها عمليات وضع إشعارات الإنذار على المركبات المهملة لرفعها من قبل أصحابها خلال مدة 24 ساعة ، لافتاً إلى أن تلك الإشعارات ونقل المركبات المهملة موثقة لدى سجلات البلدية

، إذ يتم الاحتفاظ بجزء من إشعار الإنذار يتضمن المعلومات نفسها المدونة في الإشعار الملصق على السيارة المهملة ، مشيراً إلى أن المدة الممنوحة لصاحب المركبة المهملة تعتبر مهلة أخيرة من أجل رفعها ، كما يمثل الاشعار تنبيها وتحذيرا لنقل المركبة وحجزها ولم يتم الإفراج عنها إلا بعد دفع الرسوم المقررة .

وأكد العازمي على أن الحملات الميدانية التي نفذها مفتشو الإدارة خلال شهر نوفمبر الماضي استهدفت رفع السيارات المهملة والسكراب التي تشوه المنظر الجمالي للمحافظة وقد أسفرت تلك الحملات عن رفع 312 سيارة مهملة وسكراب ،وضع 4149 ملصق علي السيارات المهملة بالإضافة إلي تحرير 920 تعهد ، 780 إنذار وقد شملت جميع المناطق بمحافظة العاصمة ونقل 6148م 3من النفايات والنفايات البلدية والإنشائية.

وأوضح العازمي بأنه قد تم إصدار 24 ترخيص جديد وتجديد 45 ترخيص اشتملت على إصدار 13 ترخيص لطاولات وكراسي، إلى جانب تجديد 20 ترخيص ، تجديد 6 تراخيص شوايات وبرادة مرطبات ، تجديد 5 تراخيص لعب أطفال ، إصدار جديد لترخيصين لأواني منزلية ، تجديد إثنين وإصدار 5 تراخيص جديدة لمحلات مواد بناء وتجديد 12 ، إصدار 4 تراخيص جديدة لأعمال مؤقتة .

وأشار ألي إن عدد مخالفات النظافة العامة التي تم الصلح فيها بلغت 236 مخالفة ، عدد المخالفات التي تم إرسالها إلى الإدارة القانونية 152 مخالفة ,وعدد المخالفات التي لم يتم البت فيها 752 مخالفة وعدد مخالفات مراقبة إشغالات الطرق التي تم الصلح فيها 65 مخالفة ، عدد المخالفات التي تم إرسالها إلى الإدارة القانونية 116 مخالفة .

وأوضح العازمي بأن إجمالي المبالغ المحصلة من قبل الإدارة نظير المخالفات بلغت 15.270.696 دينار والمبالغ التي تم تحصيلها كرسوم بلغت 42.344.800 دينار وإجمالي مبالغ التأمين 1.550 دينار .