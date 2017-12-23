ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 15 سنتا في تداولات أمس الجمعة ليبلغ 61.51 دولار أمريكي مقابل61.36 دولار للبرميل في تداولات يوم الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس لتبقى قرب أعلى مستوياتها منذ عام 2015 مدعومة بتعهدات من السعودية أكبر منتج في منظمة (أوبك) وروسيا أكبر المنتجين خارج المنظمة بأن أي خروج من اتفاق تخفيضات الإنتاج سيكون تدريجيا.



وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 35 سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى 25ر65 دولار كما ارتفع سعر برميل نفط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 11 سنتا ليصل إلى مستوى 47ر58 دولار