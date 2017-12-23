بشرى شعبان

‏في إطار تعزيز وتطوير منظومة القدرات التدريبية والمهارات الإدارية للعاملين، بحثت الهيئة العامة للقوى العاملة والاتحاد العربي للتنمية البشرية والاستثمار أوجه التعاون المشترك التي يمكن تفعيلها للوصول بهذه المنظومة للمستويات الفنية المطلوبة، وخاصة فيما يتعلق بمجالات التطوير والتدريب ونقل الخبرات.

هذا واشاد نائب الرئيس العام لشئون التدريب ورئيس مكتب الاتحاد العربي بالكويت سلامة الغريببالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للقوى العاملة من أجل رفع مستوى القدرات لكوادر الهيئة على مستوى التطوير الإداري وبرامج التدريب، وكما ورحب بالتعاون مع الهيئة في مجال التنمية البشرية في الجوانب الإدارية من خلال الأنشطة التي يمارسها الاتحاد، خاصة وأن الفرصة سانحة لعرض بعض أوجه هذا التعاون خلال المؤتمر المقرر عقده حول دور التنمية البشرية في تحقيق رؤية دولة الكويت 2020 -2035 خلال شهر أبريل 2018.

وقد قام الاتحاد العربي للتنمية البشرية والاستثمار بمنح عضويته الشرفية، نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع التخطيط والمهارة المهنية د.مبارك الجافور