

لقي اكثر من 130 شخصا حتفهم جراء العاصفة الاستوائية "تمبين" التي تضرب منذ الجمعة جنوب الفيليبين ولا سيما جزيرة مينداناو، فيما تستمر فرق الانقاذ في البحث عن عشرات المفقودين.



والحصيلة في ارتفاع مستمر. وتشير آخر الارقام التي نشرتها الشرطة الى انتشال 36 جثة من نهر سالوغ في مينداناو الذي فاضت مياهه.

وتسببت العاصفة بفيضانات مفاجئة وانزلاقات في التربة.



وقال لفرانس برس راندو سالفاسيون المسؤول في شرطة مدينة ساباد ان الجثث التي تم انتشالها من النهر تعود لسكان قرية سلفادور. من جهتها اعلنت السلطات المحلية انتشال 17 جثة اخرى.



وتقع قريتا ساباد وسلفادور في محافظة لاناو دل نورتي في شمال غرب الجزيرة، الاكثر تضررا من العاصفة "تمبين".



وتشهد الفيليبين سنويا حوالى عشرين عاصفة وإعصارا، لكن مينداناو، الجزيرة الجنوبية الكبرى البالغ عدد سكانها حوالى 20 مليون نسمة، غالبا ما تبقى بمنأى منها.



واجبرت العاصفة الاستوائية اكثر من 12 الفا من سكان الجزيرة على اخلاء منازلهم.



واعلنت الشرطة ان 19 شخصا قضوا في قرية دالاما الجبلية القريبة من قرية توبود.



ويستخدم عناصر الشرطة والجيش والمتطوعون الرفوش لمحاولة العثور على جثث غمرتها الوحول والحصى في هذه القرية الزراعية التي يبلغ عدد سكانها نحو الفي نسمة، بحسب ما اوضح المسؤول في الشرطة.

واعلنت الشرطة ان عدد الوفيات فيها بلغ 28، فيما اشارت الى ان 81 شخصا هم في عداد المفقودين، بعد ان اجتاحت الوحول والصخور مناطق مجاورة كسيبوكو التي قال نوربيديري ادينغ عبر الراديو "انهم قد يكونوا تجاهلوا التحذيرات التي وجهتها السلطات" من مخاطر حصول فيضانات.



ومن المتوقع أن تضرب العاصفة عصر السبت الطرف الغربي لجزيرة بالاوان، بحسب الأرصاد الجوية الفيليبينية.