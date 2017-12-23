

أعلن ما يسمى بــ" المجلس الانتقالي الجنوبي" المطالب بالانفصال في اليمن اليوم السبت اختيار رئيس ونائب للجمعية الوطنية العمومية( برلمان يضم المحافظات الجنوبية مكون من أكثر من 300 عضو).

وقال مصدر في المجلس طلب عدم ذكر اسمه، إن "المجلس أعلن اختيار اللواء أحمد بن بريك، محافظ محافظة حضرموت السابق، رئيسا للجمعية الوطنية العمومية، مع اختيار الناشط الجنوبي أنيس نعمان، نائبا لرئيس الجمعية".

وأوضح المصدر أن " بن بريك ولقمان، سيؤديان في وقت لاحق اليوم، اليمين الدستورية أمام رئاسة المجلس الانتقالي، للبدء في مهامهما".

وأفاد المصدر بأن " المجلس سيعمل خلال الفترة القليلة المقبلة على استكمال مؤسساته السياسية، بما فيها تشكيل حكومة وطنية جنوبية".

وكشف المصدر عن أن " المجلس سيواصل اجتماعه يوم غد الأحد، لمناقشة مهامة المستقبلية على مختلف الأصعدة، للتعامل مع أبرز الملفات العالقة فيالوقت الحالي".

وكان المجلس الانتقالي ، الذي يرأسه محافظ عدن السابق المقال، عيدروس الزبيدي، قد أعلن في 14 أكتوبر الماضي، تشكيل الجمعية الوطنية العمومية، بأكثر من 300 عضو.

ويهدف المجلس الانتقالي ، الذي تم تشكيله في شهر مايو الماضي، إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله، بعد 27 عاما من الوحدة بين الشطرين، التي قامت في العام .1990