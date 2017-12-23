

عبدالعزيز الفضلي



اعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د حامد العازمي أن الوزارة قد أتمّت جميع التجهيزات والاستعدادات وفق الخطة الموضوعة لاستقبال أبنائنا الطلاب المتوجهين لأداء اختبارات نهاية الفترة الدراسية الأولى للمرحلة الثانوية المقرر انطلاقها بعد غدٍ الاثنين، مشددًا على ضرورة تنفيذ القائمين على لجان الاختبارات من الهيئة الإدارية والتعليمية وخاصة المراقبين والمشرفين لكافة التوجيهات الداعية إلى تهيئة الأجواء الملائمة لتأدية جميع الطلاب للاختبارات على أكمل وجه من خلال التعامل التربويّ السلس وتوفير كل سبل الراحة وبث روح الثقة والطمأنينة لديهم، بما يساعدهم على التركيز أثناء الإجابة على الاختبار دون تشتيت للانتباه أو توتر أو اضطراب، وحسن التصرف والحكمة فيما يخص الفروق الفردية والحالات الخاصة بين الطلاب وأي حادث قد يطرأ أثناء تأدية الاختبار.

ولفت العازمي في تصريح للصحافيين إلى أن بعد غد الاثنين سيشهد انطلاقة اختبارات المرحلة الثانوية لجميع الصفوف والبالغ عددهم 112160 طالب وطالبة في الصف العاشر والحادي عشر ( علمي- ادبي) والثاني عشر ( علمي - ادبي ) بالاضافة الى الصف الثاني عشر في التعليم الديني.

مشيرا إلى أن عدد طلاب العاشر يبلغ (39636)، والحادي عشر القسم الأدبي (13731)، والحادي عشر علمي (20928)، أما عدد طلاب الصف الثاني عشر القسم العلمي فيبلغ (21686)، وعدد طلاب القسم الأدبي بالصف الثاني عشر (14958)، فيما بلغ عدد طلاب الثاني عشر في التعليم الديني (1221) طالبًا وطالبة.

وأوضح العازمي أنّ اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر بالقسمين العلمي والأدبي وكذلك اختبارات الصف ال12 بالقسم الأدبي، والثاني عشر بالتعليم الديني ستنتهي في 8 يناير المقبل في حين تنتهي اختبارات القسم العلمي للصف ال12 بحلول 7 من الشهر ذاته.



ودعا الوزير العازمي، الطلابَ إلى بذل الجهد وأن يضعوا نصب أعينهم هدف تحقيق التفوق والتميّز وحصاد أفضل النتائج لا مجرد القناعة بالحصول على النجاح فحسب، وأن يبتعد كلّ طالب عن كل ما يحول دون قيامه بالاستعداد الكامل والتحصيل التام لأداء الاختبار.



وأكد العازمي على أن الوزارة في كلّ خططها تتطلع إلى مصلحة أبنائنا الطلاب وترقّب تفوقهم وهي في الوقت ذاته حريصة كل الحرص على تطبيق النظم واللوائح المعمول بها في شأن محاولات الغش أثناء تأدية الاختبارات، مشددًا على أنَّه في حال تم ضبط أي طالب في حالة غش أو محاولة ذلك فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه مشددًا على أنه لن يتم التهاون في هذا الأمر.

إلى ذلك أشار العازمي إلى قيام وزارة التربية باتخاذ إجراءات مشددة لضمان سير الاختبارات بالشكل المطلوب، ووضع كافة الإرشادات للطلاب في هذا الشأن، وأنه تم الإيعاز لكافة الإدارات المدرسية ومسئولي الوزارة بتطبيق النظم واللوائح والضوابط المعمول بها بما يصب في مصلحة أبنائنا الطلاب

واختتم العازمي تصريحه راجيًا لجميع الطلاب النجاح والتوفيق عن طريق بذل الجهد في التحصيل والاستعداد لتأدية الاختبارات بيسر وعلى أتم وجه.