بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف ونوابه وجميع مديري الإدارات، تم تخريج الموظفين الكويتيين الجدد الذين تم تعيينهم في سبتمبر الماضي والذين خضعوا لبرنامج تدريبي مكثف على مدى 3 شهور، تم من خلاله تعريفهم بقوانين ولوائح البنك الداخلية وقانون الإقراض بشكل تفصيلي، كما تلقى هؤلاء دورات سلوكية تساعدهم على الاندماج بالعمل وبناء علاقات الزمالة مع باقي الموظفين والمسؤولين وإكسابهم المهارات الأساسية اللازمة لإنجاز الأعمال المكلفين بها.

وتضمن البرنامج دورات في العمل المؤسسي وأساسيات العمل الإداري وفن التعامل مع الزملاء ومهارات الإلقاء والتقديم، فضلا عن التدريب الميداني في إدارات البنك المختلفة.

وأثبت المشاركون في الدورة جدية في العمل وهمة عالية في اكتساب المزيد من المهارات والخبرات، كما كشفت الدورة عن استعدادهم لبدء مسيرة العمل الجاد ومواجهة تحدياته وصعوباته بصلابة.

ويعكس تكريم المعينين حديثا رؤية الإدارة العليا للبنك التي تؤكد دوما على الاهتمام بالشباب، وتقديم كل أشكال الدعم لهم، وتذليل كل الصعوبات وإزالة المعوقات التي تعترض طريقهم وفتح آفاق العمل والإبداع والتميز أمامهم، لاسيما العناصر الواعية والمتسلحة بالعلم والمعرفة.

كما كان خريجو البرنامج التدريبي من المعينين عند حسن الظن بهم، وحققوا نتائج واعدة ومبشرة متوقعة أن يكونوا إضافة حقيقية إلى قوة العمل في البنك ورافعة قوية لتنفيذ رؤيته لتحديث وتطوير الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

ويؤكد البنك التزامه التام بسياسة إحلال العمالة الوطنية، إعمالا للقانون وتطبيقا للسياسة العامة للدولة، حيث حقق نتائج قياسية بهذا الخصوص خلال السنوات القليلة الماضية، ولايزال يواصل تطبيق النهج ذاته، وفق برنامج زمني وخطط مرحلية للإحلال من دون التأثير على سير العمل ولا على مستوى الخدمة.