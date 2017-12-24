الحبيب لـ «الأنباء»: القرار يساهم في تنشيط حركة السياحة في الكويت ويوفر فرصاً للشباب

مدة الترخيص 3 سنوات وتجدد لفترة مماثلة





عاطف رمضان

أصدرت وزارة الإعلام قرارا وزاريا بشأن مزاولة الاعمال السياحية المتناهية الصغر والأنشطة السياحية ذات الطبيعة الخاصة التي يباشرها اصحابها دون الحاجة الى محل تجاري.

وذلك ضمن شروط وبعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

وتعليقا على القرار الوزاري، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة مــــنه، أعرب الوكــــيل المساعد لقطاع السياحة في وزارة الاعلام جاسم الحبيب في تصريح لـ«الانباء» عن أمله في ان يساهم هذا القرار الوزاري في تنشيط الحركة السياحية في الكويت عبر توفير فرص وظيفية للشباب من خلال هذه الانشطة التي تساهم في زيادة دخل الشباب.

وجاء فـــي مواد القرار رقم ١٣٤: يجوز مزاولة الاعمال السياحية المتناهية الصغر بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وفقا لشروط وضوابط تالية:

١- ان يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية، حسن السيرة محمود السمعة ولم يصدر ضده الحكم في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٢- ان يكون صادرا له ترخيص من وزارة التجارة والصناعة بمزاولة احد الاعمال السياحية متناهية الصغر.

وحسب القــــرار الوزاري يقدم طلــــب الترخيص للجهة المختصة عــلى النموذج المعد لذلك مستوفيا بياناته ومرفقا به المستندات التالية:

١- صورة البطاقة المدنية لطالب الترخيص.

٢- صحيفة الحالة الجنائية.

٣- صورة الترخيص الصادر له من وزارة التجارة والصناعة بمزاولة احد الاعمال السياحية متناهية الصغر.

ويصدر الوكيل المساعد لقطاع السياحة قرارا بشأن طلب الترخيص خلال ٣٠ يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لشروطه فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار اعتبر الطلب مرفوضا.

ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض الى الوزير خلال ٦٠ يوما من تاريخ الرفض فإذا انقضت هذه المدة دون البت في التظلم اعتبر مرفوضا.

وجاء في القرار الوزاري ان مدة الترخيص ٣ سنوات تجدد لمدة مماثلة بذات الشروط والاوضاع المقررة باحدى مواد هذا القرار الوزاري.

ويقدم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن ٦٠ يوما ويسري في شأن طلب التجديد ذات الاحكام الواردة بالقرار.

وتختص اللجنة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم ١٢٣ لسنة ٢٠١٦ بتلقي الشكاوى التي ترد من العملاء المرخص لهم وفحصها.

وحسب القرار الوزاري اذا تبين للجنة عدم صحة الشكوى امرت بحفظها واذا تحققت من صحتها اخطرت المرخص له كتابيا او بالبريد الالكتروني لإزالة اسبابها خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين، فاذا انقضت تلك المدة دون ازالة اسباب الشكوى او تعذر ازالة اسبابها اوصت اللجنة باتخاذ اي من الاجراءات التالية:

١- انذار المرخص له بعدم تكرار اسباب الشكوى مستقبلا.

٢- ايقاف الترخيص مؤقتا لمدة لا تجاوز ٣ أشهر.

٣- عدم تجديد الترخيص.

٤- الغاء الترخيص.

ويصدر الوكيل المساعد لقطاع السياحة قرارا في الشكوى عـــلى ضـــوء ما يرد بتوصيات اللجنة ويتبع في شأن التظلم من تلك القرارات ذات الاجراءات المقررة بإحدى مواد القرار الوزاري.

الأعمال السياحية المتناهية الصغر

تشمل الأعمال السياحية المتناهية الصغر:

١- حجز وسائل النقل والفنادق والمطاعم والاماكن الترفيهية ورمز النشاط (799011).

٢- تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي، ويشمل التالي:

- تنظيم رحلات داخلية برية.

- تنظيم رحلات داخلية بحرية.

- تنظيم رحلات خارجية.

- أنشطة ادلاء السياحة.

- تقديم معلومات السفر للزوار.

- انشطة المرشدين السياحيين.

ورمز هذا النشاط (791207).