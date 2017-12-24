اللجوء ليس مشكلة أمن أو إغاثة بل هو مشكلة لبنانية قديمة

المؤتمر يدق ناقوس الخطر ويحذّر من استمرار التهرب من مواجهة المشكلة رسمياً





«مزيد من 2017 أو لربما أسوأ»، هذه هي بإيجاز الخلاصة التي انتهى إليها المؤتمر الذي دعت إليه مؤسسة «أمم للتوثيق والأبحاث» في فندق مونرو تحت عنوان: «لبنان 2017- 2018: عود على عام من اللجوء وإطلال على عام جديد وتحدياته‎»، وشارك فيه عدد من الأكاديميين والإعلاميين وممثلي الأحزاب وهيئات المجتمع المدني فضلا عن حضور ديبلوماسي لافت.

افتتح اللقاء المدير المشارك لمؤسسة «أمم» لقمان سليم، فرحب بالحضور، شارحا أن هذا اللقاء يندرج في إطار مشروع بحثي/ توثيقي أوسع تنفذه «أمم» بدعم من «معهد العلاقات الخارجية» الألماني، وأن الفكرة البسيطة/ المركبة في آن والتي يقوم عليها هذا المشروع مفادها أن «اللجوء» إلى لبنان ليس مشكلة لاجئين فقط، سواء كان هؤلاء اللاجئون فلسطينيين أو سوريين أو سوى ذلك، ولا هو مشكلة إغاثية، أو استحقاق أمني، بل هو أيضا، ولربما في المحل الأول، مشكلة لبنانية: فـ «لا عام واحدا من سيرة لبنان لبنان الدولة (1920)، أو لبنان الاستقلال (1943)، لا يحتمل أن يقرأ تحت عنوان اللجوء... وإذا كان التذكير بأن العدد الأكبر من اللبنانيين الأرمن وفدوا إليه لاجئين، وأنه اقتضى لبنان عقودا قبل أن يعترف بلبنانية آخرين، (أبناء وادي خالد أو القرى السبع)، فإن اللجوء السوري يواجه اللبنانيين مجددا بهذه المشكلة التي يتهربون منها متوسلين بالإنكار تهربهم من التصدي إلى كثير من «ملفات الماضي» القريب منه والبعيد».

وإذ اعتبر سليم أن هذا التهرب هو من أسباب «الارتباك اللبناني الموصوف في إدارة اللجوء»، شكك في ختام كلمته بأن يحمل المستقبل القريب مفاجآت سارة، أو حتى أن يسلم اللبنانيون بأن للإنكار والتهرب أثمان باهظة لا تتدنى عما يرتبه اللجوء نفسه من أعباء ومن أكلاف.

بدوره، ألقى رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني حسن منيمنة، كلمة دق فيها «ناقوس خطر» مدو.

فبعد أن لاحظ أن «غياب السياسة الرسمية اللبنانية عن تحمل المسؤولية إزاء قضايا اللاجئين، كل اللاجئين، مرده عدم الاعتراف بالمرجعيتين الدولية والعربية القانونية والإنسانية على حد سواء، خلص إلى أن «حالة الفراغ هذه ستقود إلى مضاعفات بالغة الخطورة على أوضاع هذه الفئات الهشة، وسيتم إدخال هؤلاء في بازار موازين حسابات الأعداد الطائفية ما يجعلهم مجرد إضافات في السجلات الفئوية، بدل أن يتم اعتبارهم بشرا لجأوا إلى بلادنا هربا من الاضطهاد الذي يعانونه في بلادهم».

تلا هذه الكلمات الافتتاحية عدد من الجلسات التي أدارها الإعلامي وفيق هواري فكانت جلسة أولى تحت عنوان «عام من اللجوء في ميزان السياسة والسياسات».

ثم تلاه زياد الصايغ، الخبير في السياسات العامة وقضايا اللجوء، فاعتبر أن الشعبوية التي يتزلج على متنها عدد من المسؤولين هي العائق الكبير الذي يحول دون أن تكون للدولة اللبنانية سياسة لجوء عامة تراعي الحد الأدنى من المعايير الدولية وتحفظ المصلحة اللبنانية العليا.

ثم كانت جلسة أخرى تحت عنوان «عام من اللجوء في ميزان حقوق الإنسان والإعلام» تحدث خلالها كل من الصحافيين جانين جلخ وثائر غندور والناشط الحقوقي جورج غالي.

فضلا عن هاتين الجلستين اللتين أعقب كل منهما نقاش مسهب، تخلل الجلسات عدد من المداخلات لعل أبرزها تلك التي قدمها الباحث يغيا طاشجيان، والتي تناولت تغطية الإعلام الأرمني اللبناني لموضوع اللجوء السوري، وتلك التي قدمها الباحث الفلسطيني هشام الدبسي وقرأ خلالها، بعين فلسطينية، الرؤية اللبنانية الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني وهي الوثيقة التي أطلقتها «مجموعة العمل حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان».