



لبيبة منصور قاسم الصراف ـ 80 عاما ـ الرجال: الدسمة ـ ق4 ـ ش40 ـ م11 ـ ديوان آل باقر ـ ت: 0096560016000 ـ النساء: الرميثية ـ ق4 ـ ش44 ـ حسينية أم صادق.

هدى بدر ناصر محمد البليهيص، زوجة صالح يوسف صالح الورع ـ 56 عاما ـ الرجال: السلام ـ ق1 ـ ش119 ـ م21 ـ ت: 0096599622235 ـ النساء: اليرموك ـ ق4 ـ ش5 ـ م24 ـ ت: 0096597655007.

مها نوري سلطان، أرملة حمود مفضي الشمري ـ 79 عاما ـ الرجال: الصباحية ـ خيمة عند مدرسة عفراء بنت عبيد ـ ت: 0096599844437 ـ النساء: الصباحية ـ ق3 ـ ش6 ـ م337.

فاطمة أحمد العليوي، زوجة طارق يعقوب الشاهين ـ 74 عاما ـ الرجال: الخالدية ـ ديوان الشاهين ـ ق1 ـ ش البرجس ـ م1 ـ ت: 0096598809660 ـ النساء: الفنطاس ـ ق4 ـ ش16 ـ م24.

سليمان عمران أحمد القلاف ـ 78 عاما ـ الرجال: حسينية بوعليان ـ الدعية ـ ت: 0096566664667 ـ النساء: الشهداء ـ ق4 ـ ش410 ـ م49 ـ ت: 0096555030010.

عبدالله عبدالوهاب خليفة المسلم ـ 87 عاما ـ الرجال: الشويخ السكنية ـ ديوان القناعات ـ ت: 0096599026225 ـ النساء: بيان ـ ق3 ـ ش4 ـ م9.